Perma-Pipe International Holdings, Inc. (Nasdaq: PPIH) gab heute neue Projektvergaben in Höhe von 6 Mio. USD in der MENA-Region bekannt. Darüber hinaus kündigte das Unternehmen neue Projektvorgaben in Nord- und Südamerika im Wert von 9 Mio. USD an, was die kontinuierliche Verbesserung in der Region verdeutlicht.

Bei diesen neuen Projektvergaben werden die Korrosionsschutzbeschichtungsfähigkeiten von Perma-Pipe und das XTRU-THERM®-Isoliersystem, ein sprühbarer Polyurethanschaum mit einer Ummantelung aus hochdichtem Polyethylen, zum Einsatz kommen.

Diese neuen Projektvergaben ergänzen unseren Auftragsbestand, der erheblich gewachsen ist. Der Auftragsbestand belief sich am 31. Juli 2024 auf 75,0 Mio. USD und liegt nun bei über 100,0 Mio. USD.

Marc Huber, Senior Vice President für die Region Americas von Perma-Pipe, kommentierte: "Wir freuen uns sehr über diese Vergaben, die die Dynamik des nord- und südamerikanischen Marktes und die kontinuierliche Stärkung unserer Position in den USA und Kanada belegen."

Saleh Sagr, Senior Vice President für die MENA-Region von Perma-Pipe, kommentierte: "Die jüngsten Vergaben in der MENA-Region kommen größtenteils den Energieinfrastrukturprojekten des Distrikts in der GCC-Region zugute. Diese Vergaben bestätigen unsere führende Marktposition und bieten uns die Möglichkeit, unsere branchenführenden Produkte und Dienstleistungen neuen Kunden vorzustellen."

David Mansfield, President und CEO, kommentierte: "Wachstum in allen Regionen war Teil unserer Gesamtstrategie, und wir sind stolz darauf, dass dies zusammenkommt und Perma-Pipe seine führende Marktposition weiter stärken kann."

Perma-Pipe International Holdings, Inc.

Perma-Pipe International Holdings, Inc. (Nasdaq: PPIH, "Perma-Pipe" oder das "Unternehmen") ist ein weltweit führender Anbieter von vorisolierten Rohrleitungen und Leckerkennungssystemen für Öl und Gas, Fernwärme und -kühlung sowie andere Anwendungen. Das Unternehmen nutzt sein umfassendes Know-how in den Bereichen Konstruktion und Fertigung, um Rohrleitungslösungen zu entwickeln, die komplexe Herausforderungen im Zusammenhang mit dem sicheren und effizienten Transport vieler Arten von Flüssigkeiten lösen. Insgesamt ist Perma-Pipe an fünfzehn Standorten in sechs Ländern tätig.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen und andere Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie auszeichnen, stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung und unterliegen den dadurch geschaffenen Safe Harbors, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die erwartete zukünftige Leistung und Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Diese Aussagen sollten vor dem Hintergrund der zahlreichen Risiken und Unwägbarkeiten betrachtet werden, die mit der Geschäftstätigkeit und dem Geschäftsumfeld des Unternehmens verbunden sind. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem die folgenden: (i) die Auswirkungen des Coronavirus ("COVID-19") auf die Betriebsergebnisse, die Finanzlage und die Cashflows des Unternehmens; (ii) Schwankungen des Öl- und Erdgaspreises und deren Auswirkungen auf das Auftragsvolumen der Kunden für die Produkte des Unternehmens; (iii) die Fähigkeit des Unternehmens, alle Auflagen in seinen Kreditfazilitäten zu erfüllen; (iv) die Fähigkeit des Unternehmens, seine Schulden zu tilgen und die Verlängerung auslaufender internationaler Kreditfazilitäten; (v) die Fähigkeit des Unternehmens, seinen strategischen Plan effektiv umzusetzen und Rentabilität und positive Cashflows zu erzielen; (vi) die Auswirkungen der globalen Wirtschaftsschwäche und -volatilität; (vii) Schwankungen der Stahlpreise und die Fähigkeit des Unternehmens, Stahlpreiserhöhungen durch Preiserhöhungen für seine Produkte auszugleichen; (viii) der Zeitpunkt des Auftragseingangs, der Ausführung, Lieferung und Abnahme der; (ix) Kürzungen der Staatsausgaben für Projekte, bei denen Produkte des Unternehmens zum Einsatz kommen, und Herausforderungen hinsichtlich der Liquidität der nichtstaatlichen Kunden des Unternehmens und des Zugangs zu Kapitalmitteln; (x) die Fähigkeit des Unternehmens, erfolgreich Vereinbarungen über Teilabrechnungen für seine Großaufträge auszuhandeln; (xi) aggressive Preisgestaltung durch bestehende Wettbewerber und den Markteintritt neuer Wettbewerber in den Märkten, in denen das Unternehmen tätig ist; (xii die Fähigkeit des Unternehmens, Rohstoffe zu günstigen Preisen zu kaufen und vorteilhafte Beziehungen zu seinen Lieferanten aufrechtzuerhalten; (xiii) die Fähigkeit des Unternehmens, Produkte frei von latenten Mängeln herzustellen und sich von Lieferanten zu erholen, die dem Unternehmen möglicherweise fehlerhafte Materialien liefern; (xiv) Kürzungen oder Stornierungen von Aufträgen, die im Auftragsbestand des Unternehmens enthalten sind; (xv) die Fähigkeit des Unternehmens, eine Forderung im Zusammenhang mit einem Projekt im Nahen Osten einzufordern; (xvi) Risiken und Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit den internationalen Geschäftstätigkeiten des Unternehmens; (xvii) die Fähigkeit des Unternehmens, Führungskräfte und Schlüsselpersonal anzuwerben und zu halten; (xviii) die Fähigkeit des Unternehmens, die erwarteten Vorteile seiner Wachstumsinitiativen zu erzielen; (xix) die Fähigkeit des Unternehmens, Änderungen der Steuervorschriften und der Gesetzgebung zu interpretieren; (xx) die Fähigkeit des Unternehmens, seine Nettobetriebsverlustvorträge zu nutzen; (xxi) Stornierungen von zuvor erfassten Umsätzen und Gewinnen aufgrund ungenauer Schätzungen im Zusammenhang mit der Umsatzrealisierung nach dem Fertigstellungsgrad des Unternehmens; (xxii) das Versäumnis des Unternehmens, eine wirksame interne Kontrolle über die Finanzberichterstattung einzurichten und aufrechtzuerhalten; und (xxiii) die Auswirkungen von Cybersicherheitsbedrohungen auf die IT-Systeme des Unternehmens. Aktionäre, potenzielle Investoren und andere Leser werden dringend gebeten, diese Faktoren bei der Bewertung der zukunftsgerichteten Aussagen sorgfältig zu berücksichtigen und sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Die hierin gemachten zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Detailliertere Informationen über Faktoren, die unsere Leistung beeinflussen können, finden Sie in unseren bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereichten Unterlagen, die unter https://www.sec.gov und im Abschnitt "Investor Center" auf unserer Website (http://investors.permapipe.com) verfügbar sind.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241106253155/de/

Contacts:

Perma-Pipe International Holdings, Inc.

David Mansfield, President und CEO

Perma-Pipe Investorenbeziehungen

investor@permapipe.com

847.929.1200