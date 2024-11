Meta verzeichnete im dritten Quartal 2024 ein beeindruckendes Umsatz- und Gewinnwachstum, das die Erwartungen der Analysten übertraf. Der Umsatz stieg um knapp 19% auf 40,59 Mrd. USD, während der Gewinn je Aktie auf 6,03 USD kletterte. Dennoch reagierte die Börse verhalten, und die Aktie geriet unter Druck. Gründe hierfür waren eine leicht unter den Prognosen liegende Nutzerzahl sowie die Ankündigung erhöhter Investitionen in die KI-Infrastruktur.

Strategische Neuausrichtung im KI-Sektor

Der Tech-Gigant öffnet seine Llama-KI-Systeme nun für US-Behörden und Sicherheitsdienstleister. In Zusammenarbeit mit Unternehmen wie Amazon und Microsoft soll die Technologie in staatliche Anwendungen integriert werden. Diese Expansion in neue Geschäftsfelder jenseits von Social Media und Werbung wird von Branchenbeobachtern als strategischer Schritt in den lukrativen Markt für Sicherheitstechnologie gewertet. Trotz des Kursrückgangs bleibt die langfristige Einschätzung der Meta-Aktie positiv.

Meta Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...