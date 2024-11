DJ PTA-News: Weng Fine Art AG: Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Monheim am Rhein (pta/07.11.2024/15:45) - Weng Fine Art AG, Krefeld

ISIN: DE0005181606

EINLADUNG ZUR AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

wir laden Sie hiermit zu der außerordentlichen Hauptversammlung der Weng Fine Art AG ein, die am

Dienstag, den 17. Dezember 2024, ab 17:00 Uhr

in den Räumen des Hey Lou Hotel, Rheinpromenade 2, 40789 Monheim am Rhein,

stattfindet.

TAGESORDNUNG

Beschlussfassung über die Verkleinerung TOP 1 des Aufsichtsrats von vier auf drei Mitglieder (Änderung von § 12 Absatz 1 der Satzung) Nach den Bestimmungen des § 95 Satz 1 AktG hat der Aufsichtsrat der Gesellschaft aus mindestens drei Aufsichtsratsmitgliedern zu bestehen. Nach § 95 Satz 2 AktG kann die Satzung eine bestimmte höhere Zahl der Aufsichtsratsmitglieder festsetzen. Die Gesellschaft hat von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder satzungsgemäß zu erhöhen. Derzeit legt § 12 Absatz 1 der Satzung fest, dass der Aufsichtsrat aus vier Mitgliedern besteht. Vorstand und Aufsichtsrat sind der Ansicht, dass eine schlankere Struktur des Aufsichtsrats vorteilhaft für die Gesellschaft ist, weshalb der Aufsichtsrat auf die gesetzliche Anzahl von drei Aufsichtsratsmitgliedern verkleinert werden und die Satzung entsprechend geändert werden soll. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu fassen: § 12 Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt neu gefasst: (1) Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands, die Abhaltung virtueller Hauptversammlungen vorzusehen (Einfügung von § 24 Abs. 6 der Satzung), und die TOP 2 Möglichkeit für die Aufsichtsratsmitglieder, an Hauptversammlungen im Wege der Bild- und Tonübertragung teilzunehmen (Neufassung von § 24 Abs. 4 der Satzung) Die Regelungen in § 24 der Satzung der Gesellschaft sollen insbesondere an die gesetzliche Neuregelung in § 118a AktG angepasst werden. Dadurch soll vorsorglich die Möglichkeit erhalten bleiben, gemäß § 118a Absatz 1 Satz 1 AktG Hauptversammlungen ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abzuhalten (virtuelle Hauptversammlung). Daher soll die Satzung den Vorstand dazu ermächtigen, vorzusehen, dass eine virtuelle Hauptversammlung abgehalten werden kann. Für künftige Hauptversammlungen soll jeweils gesondert und unter Berücksichtigung der Umstände des jeweiligen Einzelfalls entschieden werden, ob von der Ermächtigung Gebrauch gemacht und eine Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung abgehalten werden soll. Der Vorstand wird seine Entscheidungen nach pflichtgemäßem Ermessen zum Wohle der Gesellschaft und ihrer Aktionäre treffen und hierbei insbesondere die Wahrung der Aktionärsrechte ebenso wie Aufwand und Kosten sowie Nachhaltigkeitserwägungen in den Blick nehmen. Grundsätzlich präferieren der aktuelle Aufsichtsrat und Vorstand die klassische, sogenannte Präsenz-Hauptversammlung. Die vorgeschlagene Ermächtigung soll den gesetzlichen Vorgaben entsprechend auf fünf Jahre befristet werden. Ebenso soll im Hinblick auf die Mitglieder des Aufsichtsrats vorsorglich die Möglichkeit erhalten bleiben, dass diesen gestattet werden kann, in bestimmten Fällen an einer Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung teilzunehmen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgende Beschlüsse zu fassen: a) Nach § 24 Absatz 5 der Satzung der Gesellschaft wird der folgende Absatz 6 neu eingefügt: (6) Der Vorstand ist ermächtigt, vorzusehen, dass Hauptversammlungen, die innerhalb von fünf Jahren nach Eintragung dieser Satzungsregelung in das Handelsregister stattfinden, ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten werden (virtuelle Hauptversammlung). b) § 24 Absatz 4 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt neu gefasst: (4) Mitgliedern des Aufsichtsrats ist in Abstimmung mit dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats die Teilnahme an der Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung in den Fällen gestattet, in denen ihnen aufgrund rechtlicher Einschränkungen, ihres Aufenthalts im Ausland, ihres notwendigen Aufenthalts an einem anderen Ort im Inland oder aufgrund einer unangemessenen Anreisedauer die physische Präsenz am Ort der Hauptversammlung nicht oder nur mit erheblichem Aufwand möglich wäre oder wenn die Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird.

WEITERE ANGABEN ZUR EINBERUFUNG

1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung EUR 5.500.000,00 und ist eingeteilt in 5.500.000 auf den Namen lautende Stückaktien. Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung grundsätzlich eine Stimme. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung 115.000 eigene Aktien, aus denen ihr kein Stimmrecht zusteht. Die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien beträgt im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung somit 5.385.000. Voraussetzungen für die 2. Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts Die Gesellschaft hat Namensaktien. Nach § 67 Absatz 2 Satz 1 AktG gilt im Verhältnis zur Gesellschaft als Aktionär nur, wer als solcher im Aktienregister eingetragen ist. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind deshalb diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister eingetragen und darüber hinaus rechtzeitig angemeldet sind. Die Anmeldung der Aktionäre zur Hauptversammlung muss der Gesellschaft spätestens am 10. Dezember 2024, 24:00 Uhr, in deutscher oder englischer Sprache mindestens in Textform (§ 126b BGB) unter folgender Adresse, Telefaxnummer oder E-Mail-Adresse zugehen: Weng Fine Art AG z.H. Herr Luca Thiel Rheinpromenade 13 40789 Monheim am Rhein Per Fax: +49 (0)2173 / 690 870-1 Per E-Mail: HV@Wengfineart.com Zur Erleichterung der Anmeldung wird den Aktionären, die spätestens am 26. November 2024, 0:00 Uhr, im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind, zusammen mit der Hauptversammlungseinladung sowie auf Verlangen ein Anmeldeformular übersandt. Nach ordnungsgemäßem Eingang der Anmeldung werden Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt bzw. am Versammlungsort hinterlegt. Die Eintrittskarten sind lediglich organisatorische Hilfsmittel und keine Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts. Für das Teilnahmerecht sowie für die Anzahl der einem Teilnahmeberechtigten in der Hauptversammlung zustehenden Stimmrechte ist der Eintragungsstand des Aktienregisters am Tag der Hauptversammlung maßgeblich. Wir weisen darauf hin, dass aus technischen Gründen im Zeitraum vom Ablauf des 10. Dezember 2024, 24:00 Uhr, bis zum Schluss der Hauptversammlung keine Umschreibungen im Aktienregister vorgenommen werden (sog. Umschreibestopp). Deshalb entspricht der Eintragungsstand des Aktienregisters am Tag der Hauptversammlung dem Stand am Ende des Anmeldeschlusstages, 10. Dezember 2024, 24:00 Uhr. Der Umschreibestopp bedeutet keine Sperre für die Verfügung über die Aktien. Erwerber von Aktien, deren Umschreibungsanträge nach dem 10. Dezember 2024, 24:00 Uhr, bei der Gesellschaft eingehen, können allerdings Teilnahmerechte und Stimmrechte aus diesen Aktien nicht ausüben, es sei denn, sie lassen sich insoweit bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen. In solchen Fällen bleiben Teilnahme- und Stimmrecht bis zur Umschreibung noch bei dem im Aktienregister eingetragenen Aktionär. Sämtliche Erwerber von Aktien der Gesellschaft, die noch nicht im Aktienregister eingetragen

