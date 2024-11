DJ PTA-Adhoc: PEARL GOLD AG: Faboula Gold S.A. beschließt Aufnahme eines neuen Gesellschafters und Rekapitalisierungsmaßnahmen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Berlin (pta/07.11.2024/16:20) - Soeben haben die Gesellschafter der Faboula Gold S.A. beschlossen, der Oryx Mining Goldlieferrechte über 12.500 Unzen zu einem Preis von USD 2.000,00 pro Unze, insgesamt USD 25 Mio., zu verkaufen und sie als neue Gesellschafterin mit einem Anteil von 10 Prozent aufzunehmen, für einen Kaufpreis von weiteren USD 25 Mio. Die Anteile der bestehenden Gesellschafter werden proportional reduziert.

Zudem beschloss Faboula Rekapitalisierungsmaßnahmen. Derzeit hält die Pearl Gold 275 Anteile oder 25 Prozent an der Faboula mit einem Nominalwert von XOF 550 Mio. sowie Goldlieferrechte gegen Faboula für 28.973 Unzen Gold. Nach Verlusten im laufenden Geschäft in den letzten Jahren muß Faboula ihr Eigenkapital über das gesetzliche Minimum von der Hälfte des Grundkapitals. Dazu soll das Grundkapital von derzeit XOF 2,2 Mrd. = EUR 2,35 Mio. um XOF 74,2 Mrd. auf XOF 76,4 Mrd. erhöht werden. Die Gesellschafter erwerben die neu geschaffenen Anteile proportional zu ihren bestehenden Geschäftsanteilen. Für ihre neuen Anteile soll Pearl Gold eine Verpflichtung in Höhe von XOF 18,32 Mrd. = EUR 27,92 Mio. eingehen. Zum Jahresende 2024 werden die Buchwerte von Faboulas Goldlieferverpflichtungen neu bewertet und mit den Sanierungsverpflichtungen der Gesellschafter verrechnet. Im Falle einer Bewertung mit USD 2.000,00 pro Unze würde Pearl Gold Goldlieferrechte über ca. 15.000 Unzen verlieren, es verblieben ihr noch Goldlieferrechte über ca. 14.000 Unzen. Anschließend wird das Stammkapital der Faboula auf XOF 11,4 Mrd. reduziert, wovon Pearl Gold 1.254 Anteile = XOF 2,508 Mrd. oder 22 Prozent halten soll.

Pearl Gold wird die rechtlichen Implikationen und Auswirkungen auf ihre Kapital- und Finanzlage prüfen.

(Ende)

Aussender: PEARL GOLD AG Adresse: c/o Malmendier Legal, Kurfürstendamm 213, 10719 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Gregor Hubler Tel.: +49 30 59 00 30 436 E-Mail: info@pearlgoldag.com Website: www.pearlgoldag.com

ISIN(s): DE000A0AFGF3 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 07, 2024 10:20 ET (15:20 GMT)