New York - Die wichtigsten Indizes am New Yorker Aktienmarkt haben ihre Rekordfahrt vom Vortag zum Handelsstart am Donnerstag fortgesetzt. Nach dem klaren Sieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen rückt nun die US-Notenbank Fed in den Fokus. Von ihr wird im späteren Handelsverlauf eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte erwartet. Dass sie das Potenzial haben könnte, die Kurse weiter hochzutreiben, ist eher unwahrscheinlich. Spannend ...

