Der US-Halbleiterhersteller Qualcomm überrascht die Börse mit herausragenden Quartalsergebnissen. Der Umsatz kletterte im vierten Quartal um beeindruckende 20 Prozent auf 10,24 Milliarden US-Dollar, während sich der Gewinn pro Aktie im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nahezu verdoppelte und 2,59 US-Dollar erreichte. Besonders das Mobilfunk- und Automobilsegment trugen zu diesem Erfolg bei, wobei letzteres ein Wachstum von über 68 Prozent verzeichnete. Diese Zahlen übertrafen die Erwartungen der Analysten deutlich und sorgten für Euphorie unter den Anlegern.

Aktienrückkauf und Kurssprung

Als Reaktion auf die positiven Ergebnisse kündigte Qualcomm ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm im Wert von 15 Milliarden US-Dollar an. Diese Nachricht in Kombination mit den starken Quartalszahlen katapultierte die Aktie im nachbörslichen Handel um mehr als 6 Prozent nach oben. Experten sehen in dieser Entwicklung den Beginn eines neuen Aufwärtstrends für das Unternehmen, das seine Position im wettbewerbsintensiven Chipmarkt weiter festigen könnte.

