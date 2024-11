© Foto: picture alliance/ZUMAPRESS.com/Joel Kowsky/Nasa



Rutschte die Aktie von SolarEdge noch in der US-Vorbörse auf den niedrigsten Stand seit mehr als sieben Jahren, gelang ihr am Nachmittag ein starkes Comeback.Um fast 85 Prozent haben sich die Anteile von Solarausrüster SolarEdge in diesem Jahr bereits verbilligt. Dass das aber nicht bedeutet, dass ein Unternehmen nicht noch tiefer fallen kann, dafür war die Aktie am Donnerstag ein hervorragendes Beispiel. Nachdem SolarEdge sowohl die Umsatz- als auch die Gewinnerwartungen mit seinen am Mittwochabend vorgelegten Quartalszahlen verfehlt hatte, ging es in der US-Vorbörse um mehr als 20 Prozent bergab. Das bedeutete den tiefsten Stand seit mehr als 7 Jahren - doch dann gelang ein spektakuläres …