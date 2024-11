Die Aktie der Deutschen Börse verzeichnete am Handelstag einen leichten Rückgang. Im XETRA-Handel fiel der Kurs um 0,5 Prozent auf 212,90 EUR. Trotz des aktuellen Rückgangs liegt die Aktie weiterhin deutlich über ihrem 52-Wochen-Tief von 163,10 EUR, das am 08.11.2023 erreicht wurde. Das 52-Wochen-Hoch von 221,30 EUR, welches am 06.11.2024 markiert wurde, ist derzeit etwa 3,95 Prozent vom aktuellen Kurs entfernt.

Positive Aussichten trotz Kursschwankungen

Analysten zeigen sich optimistisch für die Zukunft der Deutschen Börse. Für das Jahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn je Aktie von 10,47 EUR. Zudem wird eine Erhöhung der Dividende von 3,80 EUR im Jahr 2023 auf voraussichtlich 4,05 EUR für das laufende Jahr erwartet. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 215,11 EUR, was ein moderates Aufwärtspotenzial signalisiert. Diese positiven Prognosen stehen im Kontrast zu den aktuellen Kursschwankungen und unterstreichen das langfristige Vertrauen in die Performance des Unternehmens.

