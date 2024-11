Die Jenoptik-Aktie zeigt sich in einem volatilen Marktumfeld mit wechselnden Kursentwicklungen. Während der Anteilsschein im XETRA-Handel zeitweise um 4,3 Prozent auf 22,96 EUR zulegte, verzeichnete er zu anderen Zeitpunkten auch leichte Rückgänge. Das 52-Wochen-Hoch vom 22. Februar bei 31,14 EUR liegt derzeit in weiter Ferne, doch Analysten sehen Potenzial: Sie prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 37,67 EUR, was einer erheblichen Steigerung entspräche.

Geschäftsentwicklung und Zukunftsaussichten

Trotz der Kursschwankungen zeigt sich Jenoptik operativ auf Wachstumskurs. Im jüngsten Quartal konnte der Konzern den Gewinn je Aktie auf 0,42 EUR steigern und den Umsatz um 5,10 Prozent auf 284,66 Millionen EUR erhöhen. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten ein Ergebnis je Aktie von 1,64 EUR. Allerdings hat das Unternehmen seine Finanzziele für 2025 um ein Jahr verschoben, was bei Anlegern für Verunsicherung sorgte. Die für 2023 gezahlte Dividende von 0,35 EUR je Aktie könnte im kommenden Jahr auf 0,405 EUR steigen, was das Vertrauen der Investoren stärken könnte.

