Die Xiaomi-Aktie verzeichnete am Handelstag einen bemerkenswerten Aufschwung an der Frankfurter Börse. Mit einem Anstieg von 3,1 Prozent auf 3,35 EUR erreichte das Papier seinen Tageshöchststand und zugleich ein neues 52-Wochen-Hoch. Diese positive Entwicklung steht im starken Kontrast zum Jahrestief von 1,43 EUR, das Anfang Februar verzeichnet wurde. Der aktuelle Kurs liegt somit mehr als 135 Prozent über diesem Tiefpunkt, was das wachsende Vertrauen der Investoren in das Unternehmen widerspiegelt.

Solide Quartalsergebnisse als Treiber

Die jüngsten Quartalszahlen von Xiaomi unterstreichen die positive Dynamik. Im zweiten Quartal 2024 konnte der Konzern seinen Gewinn pro Aktie auf 0,22 HKD steigern, verglichen mit 0,16 HKD im Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig wuchs der Umsatz um beeindruckende 27,57 Prozent auf 95,95 Mrd. HKD. Diese starke Performance lässt Analysten optimistisch in die Zukunft blicken, mit Prognosen eines Gewinns pro Aktie von 0,774 CNY für das Gesamtjahr 2024. Die nächsten Finanzergebnisse für das dritte Quartal werden mit Spannung für den 19. November erwartet.

