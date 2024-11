SkinInspired, Not Just Vanilla, Amright und Journey of Objects repräsentieren eine neue Generation von Talenten, die die indische Schönheitsindustrie aufbauen

New Incubation Ventures ("NIV") von Estée Lauder Companies (NYSE: EL) ("ELC") und NYKAA freuen sich, die Gewinner von BEAUTY&YOU India 2024 bekannt zu geben. BEAUTY&YOU India wurde von NIV ins Leben gerufen und in Zusammenarbeit mit Indiens führendem Beauty- und Lifestyle-Einzelhändler NYKAA gestartet. BEAUTY&YOU India setzt seine Mission fort, die nächste Generation indischer Beauty-Marken zu entdecken, ins Rampenlicht zu rücken und voranzutreiben. Das Programm 2024 baut auf dem Erfolg der Vorjahre auf und steht unter dem Motto "Supercharged Futures".

In diesem Jahr bewarben sich mehr als 660 Bewerber aus über 50 Städten in den Kategorien Hautpflege, Make-up, Haarpflege, Parfüm und Storytelling. Die zwölf besten Finalisten präsentierten Konzepte, die von klinisch fortschrittlicher Hautpflege über neue bahnbrechende Innovationen in der Haarpflege bis hin zu innovativen Storytelling-Plattformen reichten.

Die Finalisten präsentierten sich der diesjährigen hochkarätigen Jury aus vierzehn Branchenführern und Meinungsmachern in einer Live-Pitch-Session im Leela Palace in Neu-Delhi. Die vier Gewinner wurden am selben Abend bei der Abschlussveranstaltung bekannt gegeben, an der besondere Gäste wie William P. Lauder, Vorstandsvorsitzender von ELC, Stéphane de La Faverie, Vorstandsvorsitzender von ELC, und Falguni Nayar, Gründerin, Geschäftsführerin und Vorstandsvorsitzende von NYKAA, sowie die Jury Shana Rand Hava, Senior Vice President, NIV, ELC; Rohan Vaziralli, General Manager, ELCA Cosmetics Private Limited; Tarun Tahiliani, Gründer und Direktor, Tarun Tahiliani; Anaita Shroff Adajania, Stylistin, Kreativdirektorin und Gründerin, Style Cell; Deepica Mutyala, CEO und Gründerin von Live Tinted; Shruti Chandra, Vizepräsidentin von Invest India und stellvertretende Vorsitzende des Bereichs Women Empowerment des Europe India Council for Business and Industry (EICBI); Gianandrea Ferrari, CEO für Europa, den Nahen Osten und Indien bei Intercos; Jaffrey Zaman, Geschäftsführer von Intercos India Private Limited; und andere.

"Die Gewinner von BEAUTY&YOU 2024 repräsentieren eine vielfältige Mischung aus kreativen Gründern und bahnbrechenden Innovationen", sagte Shana Randhava, Senior Vice President, NIV, ELC. "Ihre Ideen und Visionen sind ein echtes Beispiel für Innovation, Kreativität und Unternehmergeist und stehen für die Zukunft der Schönheitsbranche. Zum dritten Mal in Folge haben wir einige außergewöhnliche Konzepte gesehen, und die Gewinner zeichnen sich als Pioniere aus, die bereit sind, einen bedeutenden Einfluss zu nehmen jeder bringt eine einzigartige Perspektive in die dynamische Schönheitslandschaft Indiens ein. Wir freuen uns darauf, den Gewinnern Mentoring und Unterstützung anzubieten, wenn sie ihre Visionen erweitern und ein breiteres Publikum sowohl in Indien als auch weltweit ansprechen wollen."

"Als leitender Partner von ELC für BEAUTY&YOU seit der Gründung des Wettbewerbs engagiert sich NYKAA stark für die Förderung der nächsten Generation von Talenten in der Schönheitsindustrie", sagte Anchit Nayar, Executive Director CEO von NYKAA Beauty. "Die diesjährigen Gewinner des BEAUTY&YOU-Preises stehen für das verbraucherorientierte Denken in Indien, und wir sind stolz darauf, diese Gründer beim Aufbau hochwertiger Marken für den indischen Markt zu unterstützen. Bei NYKAA ist die Förderung der nächsten Generation von Beauty-Unternehmern ein zentraler Bestandteil unserer Mission, Schönheit für alle zugänglich zu machen. Wir sind stolz darauf, mit den Estée Lauder Companies bei dieser gemeinsamen Vision zusammenzuarbeiten, um aufstrebende Talente zu fördern und die Zukunft der Schönheit in Indien zu gestalten."

Die Gewinner von 2024 BEAUTY&YOU India

GROW (In-Market-Unternehmen)

SkinInspired

Piyush Jain, Gründer CEO

Dr Prashant Agrawal, Gründer CPO

SkinInspired ist ein wissenschaftlich fundiertes Hautpflegeunternehmen, das multiaktive Inhaltsstoffe verwendet, die Ergebnisse liefern, und innovative Verpackungen, die für ein nahtloses Benutzererlebnis sorgen.

IMAGINE (Pre-Market-Konzepte)

Not Just Vanilla

Akshay Bawa, Gründer und CEO

Kritika Rathi, Gründerin und CMO

Not Just Vanilla definiert Körperpflege mit gezielten, ergebnisorientierten Lösungen für vernachlässigte Bereiche neu und ermöglicht es den Verbrauchern, sich jeden Tag selbstbewusst und selbstverliebt zu fühlen.

Amright

Vaishnavi Maganti, Gründerin

Vijay Sivaraju, Mitbegründer

Amright kombiniert klinisch erprobte Schweizer Inhaltsstoffe mit genetischer Haarforschung, um das Nachwachsen von weiblichem Haar zu fördern, und bietet maßgeschneiderte Lösungen für mehr Fülle.

CREATE (kreative Geschichtenerzähler)

Journey of Objects

Alia Allana, Gründerin Journalistin

Journey of Objects ist ein E-Commerce-Marktplatz, der Reportage und Einzelhandel nahtlos miteinander verbindet und durch Branchenforschung und durchdachte Produktauswahl dazu beiträgt, Nachhaltigkeit zu fördern und die kulturelle Vielfalt Indiens zu bewahren.

Über BEAUTY&YOU India

Seit seiner Gründung 2022 hat sich BEAUTY&YOU zum Ziel gesetzt, Gründer, Innovatoren und Kreative dabei zu unterstützen, ihre Unternehmen ganzheitlich auszubauen, indem Markenziele identifiziert, Skalierungsambitionen erreicht und Produktportfolios kuratiert werden, die eine neue Generation indischer Verbraucher ansprechen.

Über New Incubation Ventures von Estée Lauder Companies

New Incubation Ventures ("NIV") ist der strategische Frühphasen-Investitions- und Inkubationszweig von Estée Lauder Companies. NIV arbeitet mit zukunftsorientierten Gründern und Unternehmern zusammen, um die besten aufstrebenden Schönheitsmarken und neuen Geschäftsmodelle zu schaffen, zu finanzieren und zu unterstützen, um die Zukunft der Schönheit zu gestalten und eine umsetzbare Pipeline diversifizierter Marken und neuer Wachstumsmotoren für das ELC-Portfolio aufzubauen.

Über Estée Lauder Companies Inc.

Estée Lauder Companies Inc. ist einer der weltweit führenden Hersteller, Vermarkter und Verkäufer von hochwertigen Hautpflege-, Make-up-, Parfüm- und Haarpflegeprodukten und ein Verwalter von Luxus- und Prestigemarken weltweit. Die Produkte des Unternehmens werden in etwa 150 Ländern und Gebieten unter Markennamen wie Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, A ERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, die DECIEM-Markenfamilie, einschließlich The Ordinary und NIOD, und BALMAIN Beauty.

Über NYKAA

NYKAA entstand aus dem Wunsch heraus, Schönheit zu einer Mainstream-Wahl zu machen, und begann 2012 als digitales, verbraucherorientiertes Technologieunternehmen. Durch die Vision der Gründerin Falguni Nayar, Menschen überall auf der Welt Inspiration und Freude zu bringen, erschloss das Unternehmen einen unterversorgten Markt für den Verkauf von Schönheitsprodukten, störte das Ökosystem und rückte Indien ins globale Rampenlicht. Heute hat NYKAA sein Angebot um die Bereiche Lifestyle und B2B erweitert und die Online-Plattformen NYKAA Fashion, NYKAA Man und Superstore eingeführt.

Im Laufe der Jahre hat NYKAA die Herzen der indischen Verbraucher erobert, Besuche in seinen Online- und 175 Offline-Filialen ermöglicht und durch ansprechende und lehrreiche Inhalte treue Communities aufgebaut. NYKAA baut sein Markenportfolio weiter aus und konzentriert sich dabei auf Innovation und Kundenzufriedenheit. Schönheitsmarken wie Kay Beauty, NYKAA Naturals, NYKAA Cosmetics und Wanderlust sowie Modemarken wie Nykd, Gajra Gang, Likha, RSVP und Pipa Bella sind zu bekannten Namen geworden, da sie den Verbrauchern stets Inspiration und leistungsstarke Produkte bieten.

NYKAAs unerschütterliches Engagement für Authentizität und die Tatsache, dass der Kunde bei allem, was sie tun, im Mittelpunkt steht, hat das Unternehmen zum bevorzugten Einzelhändler für internationale Marken gemacht, die nach Indien expandieren. Der Global Store, ein Tor zur Welt der begehrten internationalen Marken, nutzt die bewährten Lieferketten- und Marketingfähigkeiten des Unternehmens, um ein wirklich nahtloses Einkaufserlebnis zu bieten.

