NKT Photonics wird IonQ im Jahr 2025 drei innovative Prototypen optischer Subsysteme liefern

Die fortschrittlichen Lasersysteme von NKT Photonics werden in die kommenden für Rechenzentren geeigneten Quantensysteme von IonQ integriert

IonQ (NYSE: IONQ), ein führendes Unternehmen in der Quantencomputerbranche, gab heute eine Partnerschaft mit NKT Photonics, einer Tochtergesellschaft von Hamamatsu Photonics, bekannt, um Lasersysteme der nächsten Generation für die Quantencomputer und Netzwerkgeräte von IonQ mit Ionenfallen zu beschaffen. Die Partnerschaft beinhaltet die Entwicklung und Lieferung von drei Prototypen optischer Subsysteme durch NKT Photonics an IonQ im Jahr 2025, die die Kommerzialisierung der für Rechenzentren geeigneten Quantencomputer von IonQ unterstützen sollen wie z. B. IonQ Tempo und zukünftige Systeme auf Bariumbasis.

Die heutige Partnerschaft mit NKT Photonics verdeutlicht den Fokus von IonQ auf die Bereitstellung kommerziell skalierbarer Quantencomputer der Enterprise-Klasse, die sich problemlos in die heutigen Rechenzentrumsumgebungen integrieren lassen. Die Lasersysteme von NKT Photonics basieren auf Faserlasertechnologie und bieten einen klaren Vorteil in Bezug auf Leistung, Kosten, Vorlaufzeit und SWAP (Größe, Gewicht und Leistung). Darüber hinaus werden diese Lasersysteme modular, zuverlässig und in Racks montierbar sein, was sie zur idealen Technologie macht, um die Anforderungen an die Laserwellenlängen und Leistungen der bariumbasierten Ionenfallensysteme von IonQ zu erfüllen.

"Wir freuen uns über die Partnerschaft mit NKT Photonics, das die Vision von IonQ teilt, leistungsstarke, skalierbare und zugängliche Quantencomputer für die Umgebung von Unternehmens-Rechenzentren zu entwickeln", sagte Dr. Dave Mehuys, Vizepräsident für Produktentwicklung bei IonQ. "Die heutige Partnerschaft stellt sicher, dass IonQ-Systeme mit erstklassigen Lasertechnologien ausgestattet sind, um unsere Quantencomputer und Netzwerklösungen der nächsten Generation zu betreiben."

"Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit IonQ und darauf, ihnen mit unseren einzigartigen Laserlösungen dabei zu helfen, die Grenzen des Quantencomputings zu erweitern. Die heutige Ankündigung setzt die lange Geschichte von NKT Photonics fort, branchenführende optische Lösungen für Innovatoren zu liefern", sagte Basil Garabet, Präsident und CEO von NKT Photonics.

Die heutige Vereinbarung ist die jüngste in einer Reihe von Ankündigungen für Produzenten und Lieferketten, die IonQs Ziel unterstützen, leistungsstarke, kommerzielle Quantensysteme für Unternehmen bereitzustellen. Anfang des Jahres kündigte IonQ die Eröffnung der ersten Produktionsanlage in den USA an, die in der Lage ist, Quantencomputer für die Rechenzentren der Kunden herzustellen. IonQ lieferte außerdem seine erste Ionenfalle nach Übersee an sein europäisches Quantenrechenzentrum QuantumBasel.

Um mehr über IonQ und seine neuesten Systemnachrichten und Geschäftsentwicklungen zu erfahren, besuchen Sie https://ionq.com/.

Um mehr über NKT Photonics und seine neuesten Systemnachrichten und Geschäftsentwicklungen zu erfahren, besuchen Sie https://nktphotonics.com/.

Über IonQ

IonQ, Inc. ist ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, das Hochleistungssysteme liefert, die in der Lage sind, die weltweit größten und komplexesten Anwendungsfälle in Forschung und Wirtschaft zu lösen. Der Quantencomputer der aktuellen Generation von IonQ, IonQ Forte, ist der neueste einer Reihe hochmoderner Systeme und verfügt über 36 algorithmische Qubits. Die innovative Technologie und das schnelle Wachstum des Unternehmens wurden in der "2023 Next Big Things in Tech List" von Fast Company und in der "2023 Technology Fast 500 List" von Deloitte gewürdigt. IonQ ist über alle großen Cloud-Anbieter verfügbar und macht Quantencomputing zugänglicher und wirkungsvoller als je zuvor. Erfahren Sie mehr unter IonQ.com.

Über NKT Photonics

NKT Photonics wurde in Dänemark von Wissenschaftlern und Ingenieuren gegründet und ist der führende Anbieter von Hochleistungsfaserlasern und photonischen Kristallfasern. Unsere Hauptmärkte sind Medizin und Biowissenschaften, Industrie, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung sowie Quanten- und Nanotechnologie. Zu unseren Produkten gehören Superkontinuum-Weißlichtlaser, rauscharme Faserlaser, ultraschnelle Laser und eine breite Palette an Spezialfasern. NKT Photonics ist eine Tochtergesellschaft von Hamamatsu Photonics. www.nktphotonics.com

Zukunftsgerichtete Aussagen von IonQ

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsorientierte Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der geänderten Fassung. Manche zukunftsorientierten Aussagen sind an der Verwendung zukunftsorientierter Wörter zu erkennen. Aussagen, die nicht historischer Natur sind, einschließlich der Wörter "Vorteil", "erstklassig", "kann", "fähig", "entwickelt, um", "gewährleistet", "Ziel", "ideal", "bereitstellen", "skalierbar", "wird" und andere ähnliche Ausdrücke, sollen zukunftsorientierte Aussagen kennzeichnen. Diese Aussagen umfassen solche in Bezug auf die in Zukunft kommerzielle Vorteile bringende Technologie des Unternehmens, die Möglichkeit für Drittparteien, die Angebote von IonQ in ihren Rechenzentren zu implementieren und den Umfang ihrer Quantencomputer-Leistungen zu erhöhen, die Quantencomputerkapazitäten und -pläne von IonQ, den Zugang zu den Quantencomputern von IonQ, die Steigerung der algorithmischen Qubit-Leistung, die Skalierbarkeit, Modularität, Rack-Montagefähigkeit, Performance, Unternehmensreife und Zuverlässigkeit der Quantencomputer-Angebote von IonQ und die Fähigkeit von IonQ und seinen Zulieferern, optische Subsysteme zu entwickeln und bereitzustellen oder Vorteile bei Leistung, Kosten, Vorlaufzeit, Größe, Gewicht und Stromverbrauch zu bieten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Vorhersagen, Projektionen und sonstige Aussagen über zukünftige Ereignisse, die auf aktuellen Erwartungen und Annahmen beruhen und daher Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Zahlreiche Faktoren können dazu führen, dass tatsächliche zukünftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Veränderungen in den wettbewerbsintensiven Branchen, in denen IonQ tätig ist, einschließlich der Entwicklung konkurrierender Technologien, Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, die das Geschäft von IonQ betreffen; und die Fähigkeit von IonQ, seine Geschäftspläne, Prognosen und sonstigen Erwartungen umzusetzen. Sie sollten die vorgenannten Faktoren und die sonstigen Risiken und Unsicherheiten, die in den Unterlagen des Unternehmens offengelegt werden, sorgfältig prüfen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf jene, die im Abschnitt "Risk Factors" des jüngsten Quartalsberichts von IonQ auf Formblatt 10-Q und in anderen Dokumenten beschrieben werden, die IonQ von Zeit zu Zeit bei der Securities and Exchange Commission einreicht. Diese Unterlagen identifizieren und behandeln sonstige wichtige Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Ereignisse und Ergebnisse erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur für den Tag, an dem sie gemacht werden. Die Leser werden davor gewarnt, allzu viel Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen, und IonQ übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. IonQ gibt keine Zusicherung, dass es seine Vorstellungen zustande bringen wird.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

