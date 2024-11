Rund 4 800 als juristische Person oder Personenhandelsgesellschaft geführte landwirtschaftliche Betriebe in Deutschland waren im Jahr 2022 Teil einer Unternehmensgruppe. Das entsprach rund 44 % der 11 000 Betriebe in diesen Rechtsformen und rund 2 % aller 258 700 landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland. Bildquelle: Pixabay Betriebe in Unternehmensgruppen machen 2 % aller...

