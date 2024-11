Cisco wählt AppOmni aus, um seine Global Price List im Rahmen seines SolutionsPlus-Programms für eine einfache Beschaffung durch globale Kunden und Wiederverkäufer zu erweitern

AppOmni, der führende Anbieter von SaaS-Sicherheit, gab heute eine bedeutende Partnerschaft bekannt, die die Zero Trust Posture Management (ZTPM)-Lösung des Unternehmens mit der Security Service Edge (SSE)-Technologie-Suite von Cisco kombiniert, um Zero-Trust-Prinzipien auf der Anwendungsebene in Security-as-a-Service (SaaS)-Anwendungen zu ermöglichen. Die kombinierte Lösung bietet Unternehmen eine durchgängige Zero-Trust-Lösung vom Endpunkt bis zur Anwendung und verbessert die Sicherheit in komplexen SaaS-Installationen erheblich, mit verbesserter Transparenz und Überwachung von Konfigurationen bis hin zum Benutzerverhalten. Mit einer sicheren Umgebung für alle cloudbasierten SaaS-Anwendungen können Unternehmen nahtlos Zero-Trust-Prinzipien implementieren, um Daten vom Endpunkt bis zum SaaS zu schützen.

"Wir fühlen uns geehrt, mit Cisco zusammenzuarbeiten, um Zero Trust auf SaaS für Unternehmen weltweit auszudehnen. Cisco ist eines der weltweit größten Unternehmen, und diese Partnerschaft ermöglicht uns einen neuen Zugang zu einem riesigen, weltweiten Kundenstamm", sagte Brian Soby, Mitbegründer und Chief Technology Officer von AppOmni. "So wie Cisco Security Service Edge den Benutzern eine außergewöhnliche Benutzererfahrung und geschützten Zugriff von jedem Gerät auf jeden Ort bietet, schließen die Zero-Trust-Posture-Management-Funktionen von AppOmni kritische Lücken auf Anwendungsebene, wie z. B. Fehlkonfigurationen in der Zugriffskontrolle, ungeprüfte Berechtigungen, Datenlecks und übersehene Integrationen von Drittanbietern."

AppOmni ergänzt die herausragenden technologischen Fähigkeiten und die Marktführerschaft von Cisco perfekt, und die Partnerschaft bringt den einzigartigen Ansatz von AppOmni im Bereich SaaS-Sicherheit zu den Kunden und Partnern von Cisco. Im Rahmen dieser bahnbrechenden Partnerschaft wurde AppOmni auch ausgewählt, um sich einer privilegierten Gruppe unabhängiger Softwareanbieter (ISVs) auf der Global Price List (GPL) von Cisco im Rahmen des Cisco's SolutionsPlus-Programms anzuschließen. Diese Vereinbarung erweitert die langjährige Beziehung zwischen den beiden Unternehmen Cisco Investments unterstützte das Unternehmen im Jahr 2022 und bietet Vertriebspartnern und Kunden gleichermaßen eine Reihe von Vorteilen. Die Technologien der beiden Unternehmen ergänzen sich perfekt. Durch die Erweiterung des Zero-Trust-Angebots von Cisco um umfassende SaaS-Sicherheit und die Aufnahme in die GPL wird der Technologieerwerbsprozess für gemeinsame Kunden erheblich vereinfacht und beschleunigt. Darüber hinaus wird die Value-Added Reseller (VAR)-Community von Cisco die Möglichkeit haben, AppOmni-Lösungen im Rahmen des Cisco SolutionsPlus-Programms an ihre Kunden weiterzugeben.

"Dieses komplexe Betriebsumfeld erfordert kontinuierliche Verbesserungen, und wir glauben, dass dies nur durch eine optimale Zusammenarbeit erreicht werden kann und genau das bietet diese Partnerschaft", sagte Chris Sullivan, Director, Strategic Partnerships bei AppOmni. "Bei AppOmni haben wir hart daran gearbeitet, einen einzigartigen Ansatz für SaaS-Sicherheit zu entwickeln und uns einen hervorragenden Ruf sowohl für unsere Technologieführerschaft als auch für unseren Kundenservice zu erarbeiten. Cisco Secure Access Service Edge nutzt die Prinzipien des Zero-Trust-Netzwerkzugriffs, um strenge Zugriffskontrollen basierend auf der Benutzeridentität und dem Kontext durchzusetzen. AppOmni ergänzt diese Strategie auf Anwendungsebene perfekt, und diese Kombination stellt die erste vollständige Anwendung von Zero-Trust-Prinzipien zur Sicherung von SaaS-Bereitstellungen dar."

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie mit AppOmni zusammenarbeiten können, um Innovationen im Bereich SaaS-Sicherheit voranzutreiben mit einer Technologie, der bereits vier der zehn umsatzstärksten Unternehmen aus den Bereichen Technologie, Gesundheitswesen, Bankwesen und Sicherheit vertrauen.

Über AppOmni

AppOmni ist führend im Bereich SaaS-Sicherheit und vereinfacht den Schutz für geschäftskritische SaaS-Anwendungen. Mit AppOmni können Sicherheitsteams und SaaS-Anwendungsinhaber ihre geschäftskritischen und sensiblen Daten schnell vor Angreifern und internen Bedrohungen schützen. Die SaaS Security Platform von AppOmni scannt kontinuierlich SaaS-APIs, Konfigurationen und eingegangene Audit-Protokolle, um vollständige Transparenz beim Datenzugriff, sichere Identitäten und SaaS-zu-SaaS-Verbindungen zu gewährleisten, Bedrohungen zu erkennen, Erkenntnisse zu priorisieren und die Compliance-Berichterstattung zu vereinfachen. Vier der zehn umsatzstärksten und weltweit führenden Unternehmen aus verschiedenen Branchen vertrauen AppOmni bei der Sicherung ihrer SaaS-Anwendungen.

Besuchen Sie AppOmni.com, @AppOmni auf LinkedIn und sehen Sie sich SaaS-Sicherheitsvideos auf YouTube an.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241107224764/de/

Contacts:

Medienkontakt:

CONTOS DUNNE COMMUNICATIONS

AppOmni@cdc.agency (e)

+1 (408) 776-1400 (g) +1 (408) 893-8750 (m)