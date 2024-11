München (ots/PRNewswire) -Nagarro, ein führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Technik, gab heute eine globale Partnerschaft mit der Marubeni Corporation, einem der größten japanischen Handelsunternehmen, bekannt. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, die Tochtergesellschaften von Marubeni und andere japanische Unternehmen bei der Umgestaltung ihrer Geschäfte durch Nagarros Fachwissen im Bereich Digital Engineering und einzigartige Fluidic-Enterprise-Angebote zu unterstützen.Nach monatelangen Gesprächen schlossen Nagarro und Marubeni heute eine Absichtserklärung ab, mit der eine Phase eingeleitet wird, in der das Modell für die strategische Partnerschaft weiter erforscht und verfeinert werden soll, wobei der Schwerpunkt zunächst auf den Vereinigten Staaten liegen wird.Noritaka Wakuda, Leiter von Nagarro in Japan, sagte: "Nagarro und Marubeni werden gemeinsam die Möglichkeiten der digitalen Zukunft bei potenziellen Kunden identifizieren und versuchen, die neueste Technologie einzusetzen, um ihre Reaktionsfähigkeit, Effizienz, Kunden- und Mitarbeiterintimität, Kreativität und Nachhaltigkeit zu verbessern."Manas Human, Mitbegründer von Nagarro, sagte: "Nagarro hat das Privileg, Marubeni als wichtigen Partner zu haben. Indem wir den Geist von Marubeni und die CARING-Werte von Nagarro zusammenbringen, sind wir in einer einzigartigen Position, um unseren Kunden einen geschäftlichen Mehrwert zu bieten."Da sich die Technologien für die digitale Transformation schnell weiterentwickeln, ist es für Unternehmen eine Herausforderung, sie zu übernehmen, um den Geschäftserfolg schnell zu steigern. Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der globalen Bereitstellung von Dienstleistungen ist Nagarro ein Beispiel dafür, wie Agilität und eine globale Denkweise die betriebliche Effizienz verbessern und Lücken in Unternehmen schließen können, die mit dem Druck und den Möglichkeiten technologischer Fortschritte wie Big Data, KI und Cloud Computing konfrontiert sind.Marubeni ist sich der Herausforderungen bewusst, die eine globale Lieferung mit sich bringt, und verfolgt einen kooperativen Ansatz, der die Reaktionsfähigkeit bei der Erfüllung nationaler und globaler Kundenanforderungen fördert. Daher ist die Partnerschaft zwischen Nagarro und Marubeni, die den Bedarf von zwei der weltweit größten IT-Dienstleistungsmärkte abdeckt, eine natürliche und strategische Ergänzung.Informationen zu MarubeniDie Marubeni Corporation und ihre konsolidierten Tochtergesellschaften nutzen umfangreiche Geschäftsnetzwerke sowohl im Inland als auch auf internationaler Ebene, um sich in einer Vielzahl von Aktivitäten zu engagieren, einschließlich Import und Export, Inlandsgeschäft und Handel mit Drittländern. Sie sind in verschiedenen Sektoren tätig, darunter Lifestyle, IT-Lösungen, Lebensmittel, Agrar- und Forstprodukte, Chemie, Metalle und mineralische Rohstoffe, Energie, Strom, Infrastrukturprojekte, Luft- und Raumfahrt und Schifffahrt, Finanzen, Leasing und Immobilien, Bau, Industriemaschinen und Mobilität sowie Geschäfts- und Unternehmensentwicklung der nächsten Generation.Geleitet von den Grundsätzen "Fairness, Innovation und Harmonie" widmet sich Marubeni der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung und dem Schutz der globalen Umwelt durch verantwortungsvolle Unternehmensaktivitäten.Weitere Informationen finden Sie unter www.marubeni.com.Informationen zu NagarroNagarro unterstützt seine Kunden bei der Umwandlung in flüssige, innovative, digital ausgerichtete Unternehmen, damit sie auf ihren Märkten erfolgreich sein können. Das Unternehmen zeichnet sich durch seinen Unternehmergeist, seine Agilität und seine globale Perspektive aus, zusammen mit seiner CARING-Mentalität und seiner Vision eines Fluidic Enterprise. Nagarro beschäftigt über 18.300 Mitarbeiter in 37 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.nagarro.com.FRA: NA9 (SDAX/TecDAX, ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220)Für Anfragen wenden Sie sich bitte an press@nagarro.com.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2545657/Nagarro_Marubeni.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/nagarro-und-marubeni-kundigen-eine-globale-partnerschaft-zur-nutzung-digitaler-technologien-fur-japanische-unternehmen-an-302299707.htmlPressekontakt:Noritaka Wakuda | noritaka.wakuda@nagarro.com | +91 844 775 9244Original-Content von: Nagarro, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100067455/100925629