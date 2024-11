Der nächste Meilenstein in der Börsen-Erfolgsgeschichte des KI-Spezialisten Nvidia: Die Aktien des Chipherstellers steigen an diesem Freitag (8. November) in den US-Auswahlindex Dow Jones Industrial Average auf. Für den Hersteller von Chips, die besonders für die Anwendungen rund um die Künstliche Intelligenz (KI) geeignet sind, muss das Chip-Urgestein Intel weichen, wie der Indexanbieter S&P Dow Jones Indices am Ende der vergangenen Woche in New York mitteilte. Die Marktkapitalisierung von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...