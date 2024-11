In einer vom Wahlsieg Donald Trumps in den USA und dem Ende der Ampel-Koalition in Deutschland geprägten Woche steuert der DAX am Freitag mit weiteren Gewinnen auf ein positives Wochenfazit zu. Eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-DAX den deutschen Leitindex 0,2 Prozent höher auf 19.408 Punkte. Das Wochenplus würde damit auf rund 0,8 Prozent anwachsen. Am Freitag dürfte auch der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 zum Handelsstart 0,2 Prozent zulegen. Die US-Notenbank Fed erfüllte am ...

