Die Covestro-Aktie erlebt derzeit eine bemerkenswerte Entwicklung an der Börse. Der Chemiekonzern steht im Fokus eines Übernahmeangebots durch den arabischen Ölriesen Adnoc, was den Aktienkurs deutlich beflügelt. Das Angebot in Höhe von 62,00 Euro je Aktie entspricht einem Aufschlag von über 50 Prozent gegenüber dem Kurs vor Bekanntwerden des Interesses. Vorstand und Aufsichtsrat von Covestro empfehlen den Aktionären nun ausdrücklich, das Angebot anzunehmen. Die Frist für die Andienung der Aktien läuft bis zum 27. November.

Aktuelle Kursentwicklung und Analysteneinschätzungen

Trotz des attraktiven Übernahmeangebots zeigte sich der Aktienkurs zuletzt leicht rückläufig. In der jüngsten XETRA-Sitzung notierte die Covestro-Aktie bei 57,84 Euro, was einem leichten Minus von 0,2 Prozent entspricht. Das aktuelle 52-Wochen-Hoch liegt bei 58,50 Euro, während das Tief bei 44,57 Euro verzeichnet wurde. Analysten sehen im Durchschnitt ein Kursziel von 60,43 Euro für die Aktie. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr beläuft sich auf 0,075 Euro je Anteilsschein.

