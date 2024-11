IonQ (NYSE: IONQ), ein führendes Unternehmen in der Quantencomputerbranche, gab heute bekannt, dass es in Zusammenarbeit mit imec, einem weltweit renommierten Forschungs- und Entwicklungszentrum für Nanoelektronik und digitale Technologien, photonische integrierte Schaltkreise (PICs) und Ionenfallen-Technologie im Chip-Maßstab für Quantencomputer mit gefangenen Ionen entwickelt. Durch die Optimierung des Designs, der Produktion und der Integration von photonischen Bauelementen im Chip-Maßstab und Ionenfallen für skalierbare und leistungsstarke Quantencomputer sollen die Grenzen der Quantencomputerleistung erweitert werden.

Traditionelle Quantencomputer mit gefangenen Ionen basieren auf Bulk-Optik für die Modulation, Abgabe und Sammlung von Laserlicht. Durch die Verlagerung traditioneller optischer Massenkomponenten in integrierte photonische Geräte zielt IonQ darauf ab, die Größe und Kosten des gesamten Hardwaresystems zu reduzieren, die Anzahl der Qubits zu erhöhen und die Systemleistung und -robustheit zu verbessern. Es wird erwartet, dass optische Technologien im Chip-Maßstab und die enge Integration von IonQ in die Fallenherstellung und -verpackung von imec neue Systemfähigkeiten eröffnen, die Zuverlässigkeit erhöhen, die Gesamtkosten pro Qubit senken und die Markteinführungszeit für neue Generationen von Quantencomputern verkürzen werden.

"Die Aufnahme von imec in die Reihe der Fertigungs- und Technologiepartner von IonQ wird einen tiefgreifenden Einfluss auf unsere Fähigkeit haben, die Rechenleistung unserer Quantencomputer durch die gemeinsame Entwicklung kompakter, leistungsstarker elektrooptischer Systeme zu erhöhen", sagte Dean Kassmann, IonQs SVP of Engineering and Technology. "Diese Partnerschaft stellt einen bedeutenden Meilenstein auf dem Weg von IonQ zur Erzielung eines kommerziellen Quantenvorteils dar und zeigt unser Engagement für die Kombination von technischen Leistungsverbesserungen mit Skalierbarkeit und Lösungen für Unternehmen."

Seit 2021 arbeiten IonQ und imec an der Entwicklung und Verfeinerung von photonischen und Ionenfallen-Technologien, die für die Quantencomputer-Roadmap von IonQ von entscheidender Bedeutung sind. Dieses erweiterte Engagement zielt darauf ab, fortschrittliche Verfahren zur Herstellung von Fallen zu entwickeln, die in Zukunft eine viel umfangreichere Funktionalität von Fallen und Geräten ermöglichen werden.

"Wir freuen uns darauf, die bereits erfolgreiche Beziehung zu IonQ zu stärken und die Möglichkeiten der Chip-Scale-Quantum-Technologie weiter voranzutreiben", sagte Paul Heremans, SVP Industry Consumer bei imec. "Wir sind davon überzeugt, dass die fortschrittlichen Technologien von imec, insbesondere die integrierte Photonik, eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung von hochmodernen Geräten für das Quantencomputing spielen werden."

Die heutigen Nachrichten markieren eine Stärkung der mehrjährigen Beziehung zwischen den beiden Unternehmen und sind die neuesten in einer Reihe von Ankündigungen von IonQ zu Fertigung und Lieferkette.

Anfang dieses Jahres eröffnete IonQ in Bothell, Washington, die erste Produktionsstätte für Quantencomputer in den USA, in der die für die Einführung der IonQ-Quantensysteme der nächsten Generation verantwortlichen Forschungs- und Entwicklungsteams sowie Fertigungsteams untergebracht sind. Im November gab IonQ eine Partnerschaft mit NKT Photonics bekannt, um 2025 drei innovative Prototypen optischer Subsysteme an IonQ zu liefern. Die fortschrittlichen Lasersysteme werden in die kommenden, für Rechenzentren geeigneten Quantensysteme von IonQ integriert.

Wenn Sie mehr über IonQ und seine neuesten Systemneuheiten und Geschäftsentwicklungen erfahren möchten, besuchen Sie https://ionq.com/.

Über IonQ

IonQ, Inc. ist ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, das Hochleistungssysteme liefert, die in der Lage sind, die weltweit größten und komplexesten Anwendungsfälle in Forschung und Wirtschaft zu lösen. Der Quantencomputer der aktuellen Generation von IonQ, IonQ Forte, ist der neueste einer Reihe hochmoderner Systeme und verfügt über 36 algorithmische Qubits. Die innovative Technologie und das schnelle Wachstum des Unternehmens wurden in der "2023 Next Big Things in Tech List" von Fast Company und in der "2023 Technology Fast 500 List" von Deloitte gewürdigt. IonQ ist über alle großen Cloud-Anbieter verfügbar und macht Quantencomputing zugänglicher und wirkungsvoller als je zuvor. Erfahren Sie mehr unter IonQ.com.

Über imec

imec ist ein weltweit führendes Forschungs- und Innovationszentrum für Nanoelektronik und digitale Technologien. imec nutzt seine hochmoderne F&E-Infrastruktur und sein Team von mehr als 5.500 Mitarbeitern und Spitzenforschern für F&E in den Bereichen fortschrittliche Halbleiter- und Systemskalierung, Siliziumphotonik, künstliche Intelligenz, 5G-Kommunikations- und Sensortechnologien sowie in Anwendungsbereichen wie Gesundheits- und Biowissenschaften, Mobilität, Industrie 4.0, Agrar- und Ernährungswirtschaft, intelligente Städte, nachhaltige Energie und Bildung. Imec vereint weltweit führende Unternehmen der Halbleiter-Wertschöpfungskette, in Flandern ansässige und internationale Technologie-, Pharma-, Medizin- und IKT-Unternehmen, Start-ups sowie akademische und Wissenszentren. Imec hat seinen Hauptsitz in Leuven (Belgien) und verfügt über Forschungsstandorte in ganz Belgien, den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich und den USA sowie über Vertretungen auf drei Kontinenten. Im Jahr 2023 belief sich der Umsatz (GuV) von imec auf 941 Mio. EUR.

Weitere Informationen zu imec finden Sie unter www.imec-int.com.

IonQ zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner aktuellen Fassung. Einige der zukunftsgerichteten Aussagen können durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Wörtern identifiziert werden. Aussagen, die nicht historischer Natur sind, einschließlich der Begriffe "fortgeschritten", "Fortschritt", "Ziele", "glauben", "kritisch", "Design", "entwickeln", "Entwicklung", "erwartet", "bahnbrechende Technologie", "Auswirkung", "Meilenstein", "die Grenzen verschieben", "Skala", "skalierbar", "reduzieren", "in Richtung", "werden" und andere ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Diese Aussagen beziehen sich auf die Quantencomputer-Fähigkeiten und -Pläne von IonQ, den Zugang zu den Quantencomputern von IonQ, die Skalierbarkeit, Leistung und Zuverlässigkeit der Quantencomputer-Angebote von IonQ, die Fähigkeit der Angebote von IonQ, photonische und Ionenfallen-Technologien zu beschleunigen, die potenziellen Vorteile der strategischen Partnerschaften von IonQ und die Vorteile des Ansatzes von IonQ bei der Herstellung der Systeme von IonQ. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Vorhersagen, Projektionen und andere Aussagen über zukünftige Ereignisse, die auf aktuellen Erwartungen und Annahmen beruhen und daher Risiken und Ungewissheiten unterworfen sind. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, die sich auf das Geschäft von IonQ auswirken; die Fähigkeit von IonQ, seine technische Roadmap umzusetzen; den Kauf, die Nutzung und die Verfügbarkeit von Produkten, Komponenten und Dienstleistungen, die von Dritten bereitgestellt werden, einschließlich IP und Fertigungsdienstleistungen von Dritten; oder die Fähigkeit von IonQ, Partnerschaften und Möglichkeiten zu erkennen und zu realisieren. Sie sollten die vorstehenden Faktoren und die anderen Risiken und Ungewissheiten, die in den Unterlagen des Unternehmens offengelegt werden, sorgfältig prüfen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf diejenigen, die im Abschnitt "Risikofaktoren" des jüngsten Quartalsberichts von IonQ auf Formular 10-Q und anderen von IonQ von Zeit zu Zeit bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Dokumenten beschrieben sind. In diesen Berichten werden andere wichtige Risiken und Ungewissheiten genannt und angesprochen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, und IonQ übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. IonQ gibt keine Zusicherung, dass es seine Erwartungen erfüllen wird.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241107689748/de/

Contacts:

IonQ Medienkontakt:

Tyler Ogoshi

press@ionq.com

IonQ Investorenkontakt:

investors@ionq.co