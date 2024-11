DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Immobilienkonzern LEG profitiert weiterhin von der Nachfrage nach Wohnraum in den Ballungsgebieten. "Unser operatives Geschäft läuft hervorragend, unsere Finanzen sind solide und die Portfoliobewertungen sind am Wendepunkt angekommen", sagte Unternehmenschef Lars von Lackum bei Vorlage der Quartalszahlen am Freitag. Für das kommende Jahr rechnet der LEG-Vorstand mit einer weiteren Steigerung des operativen Gewinns (AFFO). Erst im August hatte er das Jahresziel für das laufende Jahr erhöht. Dieses bestätigte das Management. Die Aktie legte am Vormittag um rund 0,5 Prozent zu.

Die für das Unternehmen wesentliche Ergebniskennziffer AFFO (Mittelzufluss aus der operativen Tätigkeit bereinigt um aktivierte Investitionen) ging hingegen in den drei Monaten bis Ende September um gut 27 Prozent auf 42,3 Millionen Euro zurück. Im Vorjahr hatte das Unternehmen unter anderem von dem Forward-Verkauf von grünem Strom profitiert.

Im laufenden Jahr strebt LEG beim AFFO 190 bis 210 Millionen Euro an. Für 2025 rechnet das Management mit einem operativen Ergebnis von 205 bis 225 Millionen Euro. Die Mieten sollen im kommenden Jahr wegen der anhaltend hohen Nachfrage nach Wohnraum um 3,4 bis 3,6 Prozent wachsen. Zudem will der Immobilienkonzern mindestens 35 Euro je Quadratmeter investieren und damit wieder etwas mehr als 2024.

Für Analyst Neil Green von der US-Bank JPMorgan enthält der Bericht zum dritten Quartal eine Menge Begrüßenswertes. Das absolute Highlight sei das Ziel für den operativen Gewinn (AFFO) für das kommende Jahr.

Derweil legte die Nettokaltmiete im dritten Quartal um 3,2 Prozent auf knapp 216 Millionen Euro zu. Die Mieteinnahmen auf vergleichbarer Fläche von 6,78 Euro pro Quadratmeter stiegen bis Ende September um 3,2 Prozent.

Unter dem Strich stieg das Periodenergebnis im Berichtszeitraum von gut 58 auf knapp 96 Millionen Euro. Hier habe sich die Bewertung der Beteiligung an dem Immobilienunternehmen Brack Capital Properties (BCP) positiv ausgewirkt, hieß es. Erst jüngst stockte LEG ihren Anteil an BCP von knapp 36 auf gut 88 Prozent auf. Der Kauf des Anteils von der Adler Group soll Anfang 2025 abgeschlossen sein.

Mit der Transaktion erwirbt LEG rund 9.100 Wohnungen, die sich in Nordrhein-Westfalen, Kiel, Hannover, Göttingen und Bremen und Leipzig befinden. Das LEG-Gesamtportfolio erhöht sich damit um rund 5 Prozent. LEG plant, die Profitabilität von BCP vor allem durch Einsparungen in der Finanzierung, Bewirtschaftung und Verwaltung zu steigern. Mittelfristig soll der Zukauf zum Ertragswachstum beisteuern. 2025 wirke sich der Zukauf neutral auf das operative Ergebnis aus, hieß es weiter.

LEG wird erst im vierten Quartal das Immobilienportfolio neu bewerten. Aufgrund der spürbaren Aufhellung an den Wohnimmobilienmärkten werde in der zweiten Jahreshälfte bei der Neubewertung mit einem Effekt von 0 bis plus 0,5 Prozent gerechnet, hieß es. 2023 hatten die Düsseldorfer ihr Immobilienportfolio deutlich abwerten müssen und hatten unter dem Strich deshalb einen milliardenschweren Verlust ausgewiesen./mne/nas/jha/