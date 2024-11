Durchbrüche von Officinae Bio bei KI-gestützten Methoden zur Nukleinsäureherstellung zur Verbesserung der mRNA-Herstellungskapazitäten von Maravai innerhalb des TriLink BioTechnologies-Geschäfts

Maravai LifeSciences, Inc. (NASDAQ: MRVI), ein globaler Anbieter von Reagenzien und Dienstleistungen im Bereich der Biowissenschaften für Forscher und Biotech-Innovatoren, gab bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung zur Übernahme des DNA- und RNA-Geschäfts von Officinae Bio unterzeichnet hat. Die Übernahme soll die Fähigkeit von Maravai und TriLink BioTechnologies erweitern, Kunden bei der Entwicklung innovativer Nukleinsäure-basierter Therapien zu unterstützen.

Officinae Bio ist ein in Privatbesitz befindliches Technologieunternehmen mit Sitz in Venedig, Italien mit firmeneigener digitaler Plattform zur Unterstützung des biologischen Designs von Therapeutika. Die neuartige Technologie ermöglicht die schnelle Prototypentwicklung von mRNA-Kandidaten, um verschiedene Kombinationen von CAP-Analoga, chemischen Modifikationen und Sequenzdesigns für Forschungsprogramme von Kunden zu testen. Das Technologie- und Dienstleistungsportfolio von Officinae Bio ergänzt die Nukleinsäureproduktionsdienste von Maravai und soll den Kunden erhebliche Vorteile bieten, wenn sie neue und innovative Therapien für bedürftige Patienten bereitstellen.

"Der einzigartige Ansatz von Officinae Bio in Bezug auf das Sequenzdesign bringt unserem Geschäftsbereich Nukleinsäureproduktion einen entscheidenden Vorteil", sagte Trey Martin, CEO von Maravai LifeSciences. "Das erfahrene Team unter der Leitung des Gründers konzentriert sich gezielt darauf, KI zu nutzen, um die Organisation zu vergrößern und Innovationen zu beschleunigen. Wir freuen uns, ihr außergewöhnlich talentiertes Team in Maravai willkommen zu heißen, um gemeinsam Prozess- und Fertigungsinnovationen voranzutreiben."

Justin Barbosa, General Manager und Vice President von TriLink Discovery, fügte hinzu: "Die Fähigkeit von Officinae Bio, führende Wissenschaft mit KI-gestützten Methoden zu verbinden, bietet Kunden ein einzigartiges Sequenzierungserlebnis. Mit dieser Übernahme festigt TriLink seine Position als Experte für mRNA-Design, -Anpassung und -Herstellung mit einem hochwertigen digitalen Kundenerlebnis."

Davide De Lucrezia, Chief Executive Officer und Mitbegründer von Officinae Bio, kommentierte: "Ich kann mir kein besseres Team vorstellen, mit dem wir uns zusammenschließen könnten, als Maravai und TriLink, deren bewährte Qualität und Führungsstärke unser Engagement für Zusammenarbeit und kontinuierliche Verbesserung in den Biowissenschaften unterstützt. Wir setzen uns weiterhin für den Erfolg unserer derzeitigen Kunden ein und sind davon überzeugt, dass diese Transaktion unsere Fähigkeit, ihre Bedürfnisse zu unterstützen, weiter stärken wird. Dieser Unternehmenszusammenschluss wird es uns auch ermöglichen, unseren Beitrag zur GMP-Herstellung von Schlüsselenzymen zu stärken, die für Nukleinsäure-Impfstoffe und therapeutische Anwendungen benötigt werden."

Die Übernahme unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und behördlichen Genehmigungen und wird voraussichtlich Anfang 2025 abgeschlossen sein.

Über Maravai

Maravai ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Biowissenschaften, das wichtige Produkte für die Entwicklung von Arzneimitteltherapien, Diagnostika und neuartigen Impfstoffen bereitstellt und die Erforschung menschlicher Krankheiten unterstützt. Die Unternehmen von Maravai sind führend in der Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Nukleinsäuresynthese und biologische Sicherheitsprüfungen für viele der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Biopharmazie, Impfstoffe, Diagnostik sowie Zell- und Gentherapie.

Über Officinae Bio

Bei Officinae Bio entwickeln wir eine Plattform, um die Zukunft biologisch entwickelter Therapeutika zu unterstützen. Durch die Entwicklung bahnbrechender KI-gestützter Methoden zur Nukleinsäureherstellung unterstützen wir Pionierforschung in den Bereichen genmodifizierte Zelltherapie, Gentherapie und RNA-Therapieforschung.

DNA-Plattform

Unsere Vulcanus-DNA-Syntheseplattform erstellt hochpräzise DNA-Bibliotheken mit außergewöhnlicher Kontrolle über die Darstellung von Varianten und beschleunigt die Leitsubstanzentdeckung durch gezielte Sequenzerkundung mit intelligenten Mutantenbibliotheken.

RNA-Plattform

Unsere Mercury-RNA-Plattform generiert Bibliotheken präzise konstruierter UTRs (nicht translatierte Regionen) und optimiert so die Wirksamkeit und Sicherheit durch verbesserte Translation und Gewebespezifität.

