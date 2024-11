FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 08.11.2024 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 205 (215) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS GSK PRICE TARGET TO 1450 (1550) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS HOWDEN JOINERY GROUP TARGET TO 960 (1010) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS ITV PRICE TARGET TO 80 (90) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS S4 CAPITAL PRICE TARGET TO 45 (55) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1145 (1120) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES TRAINLINE PRICE TARGET TO 415 (400) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 1200 (1100) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ENTAIN PRICE TARGET TO 1010 (1030) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 4250 (4750) PENCE - 'OUTPERFORM' - CITIGROUP RAISES GREAT PORTLAND TO 'BUY' - PRICE TARGET 462 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS GREGGS PRICE TARGET TO 2400 (2600) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS GREGGS TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 2400 (2600) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS JD WETHERSPOON TARGET TO 600 (750) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS MITCHELLS & BUTLERS TO 'HOLD'(BUY) PRICE TARGET 280(360)P - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SIGMAROC PRICE TARGET TO 115 (95) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES TRAINLINE PRICE TARGET TO 580 (556) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS SAINSBURY PRICE TARGET TO 355 (360) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1137 (1130) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES RELX PRICE TARGET TO 4550 (4200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - UBS CUTS ASOS PRICE TARGET TO 400 (440) PENCE - 'NEUTRAL'



- BARCLAYS CUTS AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 945 (960) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 830 (880) PENCE - 'HOLD'



