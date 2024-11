Original-Research: Masterflex SE - von Montega AG



08.11.2024 / 11:11 CET/CEST

Einstufung von Montega AG zu Masterflex SE



Unternehmen: Masterflex SE

ISIN: DE0005492938



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 08.11.2024

Kursziel: 15,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Bastian Brach



Q3: Wirtschaftliche Entwicklung bleibt Belastungsfaktor

Masterflex hat am Mittwoch den Zwischenbericht für 9M/24 vorgelegt. Aufgrund der anhaltenden Konjunkturschwäche insbesondere in Deutschland sowie einer weiteren Verschlechterung von Frühindikatoren gehen wir für das Gesamtjahr umsatzseitig von einem leichten Rückgang aus, womit die Guidance knapp verfehlt werden dürfte.



[Tabelle]



Erlöse leiden unter zyklischer Schwäche: Im vergangenen Quartal setzte sich das zweigeteilte Bild hinsichtlich der Umsatzentwicklung fort. Während die nicht-zyklischen Bereiche mit Ausnahme der von Auftragsverschiebungen belasteten Medizintechnik ihre positive Richtung fortsetzen konnten, belastete die Konjunktur im verarbeitenden Gewerbe und insbesondere im Maschinenbau die Top Line. Kumuliert lag Masterflex durch diese Effekte mit einem Umsatz von 25,3 Mio. EUR um 3,6% unter dem Vorjahreswert und leicht unter unserer Prognose. Die konjunkturellen Frühindikatoren für Deutschland, wie der ifo-Geschäftsklimaindex für das verarbeitende Gewerbe, zeigten sich zuletzt wieder rückläufig (Okt/24: -20,6 Punkte) und konnten somit die leichte Erholung des Frühjahrs nicht bestätigen. Daher blicken wir auch weniger optimistisch auf das Schlussquartal und gehen von einer Top Line auf Vorjahresniveau (vorher: leichtes Wachstum) aus.



Anhaltend starke Margenentwicklung: Ungeachtet der rückläufigen Umsätze kann Masterflex u.E. weiterhin durch attraktive Margen überzeugen, wenngleich das sehr starke Vorjahresquartal nicht erreicht werden konnte. Insbesondere die Rohertragsmarge entwickelt sich aufgrund des verbesserten Produkt-Mix sowie margenstarken Verbundsystemen weiter positiv, sodass wir hier für das Gesamtjahr eine deutliche Zunahme erwarten, wenngleich wir das EBIT aufgrund der geringeren Umsätze nur in der unteren Hälfte der Prognose sehen.

Konsortialkredit erneuert: Mitte September konnte Masterflex den bisherigen Kredit (Volumen: 34,9 Mio. EUR) durch einen neuen Konsortialkredit i.H.v. 55 Mio. plus 25 Mio. EUR Erhöhungsoption ablösen. Damit gewinnt das Unternehmen Flexibilität, insbesondere was mögliche M&A-Aktivitäten in den kommenden Jahren betrifft, und konnte gleichzeitig die anfallenden Zinsen leicht senken (MONe: Euribor +1,1PP). Die Covenants liegen bei einer Nettoverschuldung von weniger als dem dreifachen EBITDA.

Fazit: Masterflex überzeugt weiterhin durch ein attraktives Produktportfolio und einer hohen Kostendisziplin, wenngleich die konjunkturelle Lage sich umsatzseitig bemerkbar macht. Dennoch halten wir das Unternehmen für hervorragend aufgestellt, um von einer Wirtschaftserholung überproportional zu profitieren und empfehlen die Aktie mit einer attraktiven Bewertung (EV/EBIT 2025e: 6,9) weiterhin zum Kauf.



