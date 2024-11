"Der Aktionärsbrief"

www.bernecker.info

Das Online-Reiseunternehmen mit Plattformen wie Expedia.com, Hotels.com, Vrbo und Egencia schlug mit seinem Quartalsgewinn von 6,05 $ pro Aktie den Marktkonsens von 5,80 $. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 12 % auf 4,5 Mrd. $. Mehrere Analysten hoben ihre Kursziele für die Aktie an, gestützt durch die robusten Quartalsergebnisse und die positive Geschäftsentwicklung. Die Veröffentlichung der Quartalszahlen ließ den Aktienkurs nachbörslich deutlich steigen: Die Aktie notierte rund 7 % über ihrem Nasdaq-Schlusskurs.Darüber hinaus bringen Übernahmespekulation etwas Pfeffer in die Kursentwicklung. Im Oktober wollte die "Financial Times" erfahren haben, dass UBER angeblich überlegt, ein Gebot für Expedia abzugeben.Oliver Kantimm, RedaktionBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf.