Paris/London/Zürich - Europas Aktienmärkte haben am Freitag nachgegeben. Damit setzte sich das Hin- und Her der vergangenen Tage in einer Woche voller Grossereignisse fort. Als Belastung für den Gesamtmarkt erwiesen sich Sorgen rund um den Zustand der Wirtschaft Chinas. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 verlor am späten Vormittag 1,21 Prozent auf 4.793,19 Punkte. Der Schweizer Leitindex SMI sank um 1,1 Prozent auf 11.791,53 Punkte, während der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...