Die Ergebnisse von Lanxess für das 3. Quartal 2024 spiegeln eine allmähliche Erholung in der chemischen Industrie wider. Der Umsatz blieb im 3. Quartal mit EUR 1,6 Mrd. gegenüber dem Vorjahr unverändert (2 % unter dem Konsenswert), was eine Verbesserung gegenüber den Rückgängen in den vorangegangenen sieben Quartalen darstellt. Das Mengenwachstum beschleunigte sich auf 5 % gegenüber dem Vorjahr, gleichzeitig gingen die Preise um 4 % gegenüber dem Vorjahr zurück. Alle Geschäftsbereiche mit Ausnahme des agroexponierten Saltigo-Geschäfts verzeichneten im dritten Quartal höhere Absatzmengen. Das Adj. EBITDA stieg um 45% yoy auf EUR 173 Mio. und übertraf den Konsens um 3%, wobei sich die Marge aufgrund einer höheren Kapazitätsauslastung und Effizienzsteigerungen um 3,4ppt yoy auf 10,8% verbesserte. Basierend auf den guten Fortschritten, die bisher in den ersten neun Monaten erzielt wurden, hat das Management seine Prognose für das bereinigte EBITDA-Wachstum im GJ24 in Höhe von 10-20% yoy bestätigt. Insgesamt ist die Erholung der Volumina ermutigend und deutet auf eine Normalisierung der Lagerbestände hin. Darüber hinaus wirkten sich die strukturellen Maßnahmen positiv auf die Kostenbasis aus und Lanxess scheine auf dem besten Weg zu sein, die angestrebten jährlichen Einsparungen in Höhe von EUR 150 Mio. ab 2025 zu erreichen. Die Analysten von mwb research bekräftigen ihre BUY-Empfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR 30,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Lanxess%20AG





