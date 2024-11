Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA hat ihre vorläufigen Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2024/2025 veröffentlicht. Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) belief sich auf 1,7 Millionen Euro, was einen deutlichen Rückgang im Vergleich zum Vorjahresquartal (58,9 Millionen Euro) darstellt. Dieser Rückgang ist hauptsächlich auf ein reduziertes Ergebnis aus Transfergeschäften zurückzuführen, welches um 63,0 Millionen Euro niedriger ausfiel. Trotz dieser Entwicklung konnten die Konzernumsatzerlöse um 5,0 Millionen Euro auf 107,3 Millionen Euro gesteigert werden.

Aktienentwicklung und Marktaussichten

Die BVB-Aktie zeigte sich am Morgen im XETRA-Handel positiv und stieg um 1,0 Prozent auf 3,39 Euro. Analysten sehen weiterhin Potenzial und prognostizieren im Durchschnitt einen fairen Wert von 6,00 Euro je Aktie. Für das laufende Jahr wird eine Dividende von 0,073 Euro erwartet, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Die vollständige Quartalsmitteilung wird am 14. November 2024 veröffentlicht und dürfte weitere Einblicke in die finanzielle Situation des Unternehmens geben.

Borussia Dortmund GmbH Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...