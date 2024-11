Wien (www.fondscheck.de) - Mit einem neuen Anleihenfonds möchte der Vermögensverwalter Laiqon Anlegern Zugang zu Chancen am europäischen High-Yield-Markt geben, so die Experten von "FONDS professionell".Der LF - Dynamic Yield Opportunities solle mit einem aktiven Bottom-up-Ansatz eine flexible und anpassungsfähige Investmentstrategie verfolgen. Von dem konzentrierten Portfolio mit 40 bis 50 Titeln sollten 40 bis 80 Prozent in High-Yield-Anleihen von Cash-generierenden Unternehmen mit verständlichen Businessmodellen in starken Industrien, mit gutem Entschuldungspotenzial und starken Marken investiert werden. Dazu kämen Beimischungen in High-Yield-Anleihen von Unternehmen in sogenannten "Turnaround"-Situationen. Rund ein Drittel des Portfolios werde in Nachranganleihen aus dem Corporate-Bereich investiert mit einem Fokus auf Sondersituationen und Relative Value. ...

