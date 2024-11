Mladá Boleslav (ots) -› Octavia Combi RS (Octavia Combi RS 2,0 TSI DSG 195 kW (265 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,4 - 7,8 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 146 - 178 g/km; CO2-Klasse: E - G) lässt 15 Wettbewerber hinter sich und erhält nach Testfahrten einer Expertenjury auf dem Lausitzring begehrte Auszeichnung› Octavia Combi RS verbindet dynamische Fahreigenschaften mit geräumigem Platzangebot und hohem Alltagskomfort› Octavia Combi RS erzielt das insgesamt neunte Goldene Lenkrad für ŠkodaDer Škoda Octavia Combi RS ist mit dem Goldenen Lenkrad 2024 in der Mittelklasse ausgezeichnet worden. Leserinnen und Leser von,Auto Bild' und,Bild am Sonntag' wählten das sportliche Topmodell der Bestseller-Baureihe zunächst unter 16 Fahrzeugen in der Mittelklasse in die Top-3. Eine Expertenjury unterzog diese drei Finalisten dann einem anspruchsvollen Praxistest auf dem Lausitzring. Für Škoda Auto ist es das neunte Goldene Lenkrad. Škoda Auto Vorstandsvorsitzender Klaus Zellmer nahm die Auszeichnung gestern bei der feierlichen Preisverleihung in Berlin entgegen.Klaus Zellmer, Škoda Auto Vorstandsvorsitzender, sagt: "Škoda ist bestrebt, seinen Kunden mehr zu bieten als sie erwarten. Diese renommierte Auszeichnung der Leserinnen und Leser von,Auto Bild' und,Bild am Sonntag' sowie der Expertenjury spiegelt diesen Anspruch wider. Das macht mich sehr dankbar. Unser Bestseller Octavia ist eine echte Ikone unserer Marke und begeistert mit typischen Škoda Markenwerten: Geräumigkeit, Praktikabilität und exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis. Diese Merkmale haben dazu beigetragen, dass der Octavia Combi sowohl im vergangenen Jahr als auch in der ersten Jahreshälfte 2024 an der Spitze der meistverkauften Kombis in Europa steht. Die vierte Octavia-Generation setzt diese Erfolgsgeschichte fort, mit dem Octavia RS als sportlichster Variante. Es ist mir eine Ehre, ihn bei der Preisverleihung auf die Bühne gefahren zu haben!"Octavia Combi RS lässt 15 Wettbewerber hinter sich78 Automobilneuheiten traten in diesem Jahr an, um sich eines der begehrten Goldenen Lenkräder zu sichern. Jeder Hersteller konnte bis zu drei Modelle nominieren. Wer aus diesen schließlich in die Finalrunde mit Probefahrten am Lausitzring kam, haben die Leserinnen und Leser von,Auto Bild' und,Bild am Sonntag' entschieden. Insgesamt standen sieben Fahrzeugkategorien zur Wahl. 16 neue Modelle traten in der Kategorie Mittelklasse an. Der Octavia Combi RS konnte die Leser mit seinem stimmigen Gesamtpaket überzeugen und erhielt von ihnen das Ticket für das Finale am Lausitzring. Bei den anspruchsvollen Testfahrten begeisterte das sportliche Spitzenmodell der Bestseller-Baureihe auch die 21-köpfige Jury aus Rennfahrern, Journalisten und Prominenten mit seinen gelungenen Fahreigenschaften. Zu den Juroren zählten unter anderem der achtmalige Rallye-Weltmeister Sébastien Ogier und Motorsportlegende Hans-Joachim Stuck als früherer Formel-1-Fahrer und Le-Mans-Sieger. Die Fahrzeuge mussten in zahlreichen Kriterien wie Bremsgefühl, Beschleunigung, Agilität, Lenkung und vielem mehr punkten.Škoda Octavia Combi RS: Gelungenes Gesamtpaket begeistert Leser und KundenDer Octavia Combi RS leistet 195 kW (265 PS), besitzt ein 7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG) und ermöglicht eine Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h. Der turboaufgeladene Vierzylinder-Benziner stammt aus der Motorenfamilie EA 888. Die Topversion des Markenbestsellers, der bis heute weltweit über sieben Millionen Mal verkauft wurde, zeichnet sich durch schwarze Karosseriedetails aus, das Interieur bestimmt die Design Selection RS. Die Ausstattung umfasst unter anderem Matrix-LED-Hauptscheinwerfer, beheizbare Sportsitze und ein modernes Infotainmentsystem inklusive ChatGPT-Integration für erweiterte Funktionen der digitalen Sprachassistentin Laura. Zusammen mit seinem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis eignet sich der Octavia Combi RS gleichermaßen als komfortables Flottenfahrzeug und vielseitiges Familienauto.Insgesamt neuntes Goldenes Lenkrad für ŠkodaDas erste Goldene Lenkrad hat die,Bild am Sonntag' im Jahr 1976 verliehen. Seit 2009 vergibt die deutsche Sonntagszeitung den Preis gemeinsam mit,Auto Bild', der größten Automobilzeitschrift Europas. Der diesjährige Erfolg des Octavia Combi RS ist der insgesamt neunte Sieg von Škoda bei dem renommierten Automobilpreis. Das erste Goldene Lenkrad für den tschechischen Automobilhersteller gewann 1999 die erste Fabia-Generation, der Nachfolger wiederholte diesen Erfolg 2007. Die zweite Octavia-Generation überzeugte im Jahr 2004, während die zweite Generation des Superb den Preis im Jahr 2008 erhielt. 2017 ließ der Karoq die Konkurrenz hinter sich und 2019 sicherte sich der Kamiq die begehrte Auszeichnung. 2021 ging das Goldene Lenkrad an den Enyaq, ein Jahr darauf gewann dessen Coupé-Variante Enyaq Coupé RS (Enyaq Coupé RS 250 kW (340 PS): Stromverbrauch (kombiniert): 14,8 - 20,1 kWh/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 - 0 g/km; CO2-Klasse: A - A).