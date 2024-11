Die Siemens-Aktie verzeichnete am Handelstag einen Rückgang, wobei der Kurs zeitweise um 2,5 Prozent auf 183,34 EUR fiel. Trotz des aktuellen Kursrückgangs bleibt die langfristige Perspektive für das Unternehmen positiv. Analysten prognostizieren im Durchschnitt ein Kursziel von 198,80 EUR, was ein erhebliches Wachstumspotenzial signalisiert. Die jüngsten Quartalszahlen zeigten eine deutliche Verbesserung des Ergebnisses je Aktie auf 2,51 EUR, verglichen mit 1,61 EUR im Vorjahreszeitraum.

Dividendenaussichten und Zukunftsprognosen

Für das laufende Jahr wird eine Erhöhung der Dividende auf 4,93 EUR erwartet, was die Attraktivität der Aktie für Anleger weiter steigern könnte. Experten rechnen für das Geschäftsjahr 2024 mit einem Gewinn von 10,51 EUR je Siemens-Aktie. Diese positiven Aussichten stehen im Kontrast zur aktuellen Kursentwicklung, wobei das 52-Wochen-Hoch von 190,96 EUR weiterhin in Reichweite bleibt. Die kommende Veröffentlichung der Q4-Finanzergebnisse am 14.11.2024 wird von Anlegern mit Spannung erwartet und könnte neue Impulse für den Aktienkurs liefern.

