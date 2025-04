Die Hannover Rueck-Aktie nähert sich ihrem Jahreshoch, während Analysten weiterhin positive Erwartungen hegen. Spannende Unternehmenstermine im Mai könnten den Kurs beflügeln.

Die Hannover Rueck-Aktie zeigt sich stabil vor der anstehenden Veröffentlichung der Quartalszahlen. Am vergangenen Freitag schloss das Papier mit einem Plus von 1,02 Prozent bei 278,30 Euro - nur knapp unter dem 52-Wochen-Hoch von 279,50 Euro.

Analysten bleiben optimistisch

Die Mehrheit der Analysten (56,2 Prozent) bewertet den Titel weiterhin positiv. Der mittlere Konsens lautet "Outperform" mit einem durchschnittlichen Kursziel von 280,88 Euro - nur minimal über dem aktuellen Niveau. Besonders optimistisch zeigt sich ein Institut mit einem Ziel von 320 Euro.

KGV 2025 : 13,35 (prognostiziert)

: 13,35 (prognostiziert) KCV aktuell : 5,91 (branchenüblich niedrig)

: 5,91 (branchenüblich niedrig) ESG-Rating: A (MSCI)

Spannende Termine im Mai

Am 13. Mai stehen die Q1-Zahlen 2025 an - ein möglicher Katalysator für die Aktie. Nur einen Tag später präsentiert sich das Unternehmen auf der UBS Best of Europe Virtual Conference. Zuvor findet am 7. Mai die Jahreshauptversammlung statt, bei der auch die Dividende beschlossen wird.

Trotz leicht überbewertetem KUV von 1,27 bleibt der Cashflow mit 5,7 Mrd. Euro aus 2024 eine Stärke des Rückversicherers. Die jüngsten Kursgewinne von über 19 Prozent im Jahresvergleich zeigen das Vertrauen der Anleger in das Geschäftsmodell.

