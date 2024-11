Die PNE AG plant in Polen Windparks und Photovoltaik-Anlagen mit über 2 GW Leistung, um damit Wasserstoff herzustellen. Die Machbarkeitsstudie soll den Anschluss an das europäische Wasserstoffnetz untersuchen. Die PNE AG erhält für das polnische Projekt Cross-border Pomeranian Green Hydrogen Cluster eine EU-Förderung. Damit will man die Möglichkeiten für den Anschluss an das europäische Wasserstoffnetz zu untersuchen. Gemeinsam mit den polnischen und deutschen Gasnetzbetreibern Gaz-System und Gascade ...

Den vollständigen Artikel lesen ...