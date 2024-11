Zürich - Das What's Next Forum hat am Donnerstag seine Premiere bei Google an der Europaallee Zürich mit rund 300 Teilnehmenden gefeiert. Entscheider und Innovationstreibende aus verschiedensten Branchen kamen zusammen, um KI-Anwendungen und immersive Technologien (XR) in der Praxis zu entdecken. Das What's Next Forum bot bei seiner Premiere eine hochkarätige Auswahl an Speakern und Kooperationspartnern, welche die neuesten KI-basierten Technologien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...