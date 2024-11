Solarpower Europe hat ein Handbuch zur Agri-Photovoltaik veröffentlicht, in dem Prototypen der Agri-Photovoltaik, Geschäftsmodelle, landwirtschaftliche und ökologische Faktoren sowie Beispiele aus der Praxis beschrieben werden. Der Leitfaden fordert die politischen Entscheidungsträger in Europa auf, die Entwicklung der Agri-Photovoltaik-Industrie stärker zu unterstützen. Solarpower Europe hat in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft ein Handbuch für Agri-Photovoltaik-Projekte entwickelt. Das Handbuch listet Vorteile auf, wie etwa bis zu 60 Prozent höhere Ernteerträge, abhängig von der Art den ...

