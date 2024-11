Bern - Die Direktion des Verbands Schweizerischer Kantonalbanken (VSKB) wird Mitte 2025 neu besetzt. Der langjährige Direktor Hanspeter Hess tritt per 30. Juni 2025 in den Ruhestand. Als Nachfolger hat der Verwaltungsrat Oliver Buschan gewählt. Der Verwaltungsrat des Verbands Schweizerischer Kantonalbanken (VSKB) hat Oliver Buschan per 1. Juli 2025 zum neuen VSKB-Direktor gewählt. Der studierte Ökonom bringt umfassende Erfahrung im Bankwesen, in ...

