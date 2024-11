Alpen Privatbank: Marktkommentar November 2024

November 2024 -

Nach einem nervenaufreibenden, lange Zeit offenen Wahlkampf konnte sich der Republikaner Donald Trump am Ende gegen die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris durchsetzen. Doch welche Folgen hat eine neuerliche Trump-Präsidentschaft für die US-Wirtschaft, die Finanzmärkte und für Europa und wie sollten Anleger reagieren? Hier eine Einordnung der aus unserer Sicht wichtigsten Aspekte.

Trump gewinnt US-Wahl

Auch wenn das amtliche Endergebnis zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Publikation noch nicht vorliegt, zeichnet sich bereits deutlich ab, dass Donald Trump als Sieger der 60. Präsidentschaftswahlen in den USA hervorgehen und nach seinem Wahlerfolg 2016 zum zweiten Mal ins Weiße Haus einziehen wird. Neben den zu erwartenden Wahlsiegen in den Staaten des Mittleren Westens konnte Trump auch in den besonders begehrten und hart umkämpften "Swing States" (darunter Michigan, Pennsylvania und North Carolina) die Mehrheit der Wählerstimmen auf sich vereinen. Somit wird Trump nach dem Ende der Amtszeit des noch amtierenden Präsidenten Joe Biden am 20. Januar 2025 die Führung der größten Volkswirtschaft der Welt übernehmen.

(...)