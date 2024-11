Die Covestro AG verzeichnete kürzlich eine bedeutende Veränderung in ihrer Aktionärsstruktur. Laut einer Stimmrechtsmitteilung hat Morgan Stanley seinen Anteil an dem Unternehmen auf 3,01% erhöht, was einen leichten Anstieg gegenüber der vorherigen Meldung darstellt. Zusätzlich hält die Investmentbank Instrumente, die einem Anteil von 2,92% entsprechen, wodurch sich die Gesamtbeteiligung auf 5,92% beläuft. Diese Entwicklung könnte auf ein gesteigertes Interesse institutioneller Investoren an Covestro hindeuten.

Aktuelle Kursentwicklung und Analysteneinschätzungen

Am Markt zeigte sich die Covestro-Aktie zuletzt leicht rückläufig. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 57,54 EUR, was einem Minus von 0,3% entspricht. Trotz des aktuellen Rückgangs liegt der Kurs nur knapp unter dem 52-Wochen-Hoch von 58,50 EUR. Analysten sehen weiterhin Potenzial und geben ein durchschnittliches Kursziel von 60,33 EUR an. Für das Geschäftsjahr 2024 wird allerdings ein Verlust von 0,543 EUR je Aktie erwartet, was die Herausforderungen im aktuellen Marktumfeld widerspiegelt.

