Der finnische Ladestationsanbieter Kempower hat seine DC-Ladestationen auf den Parkplätzen von drei Coop-Filialen in der Schweiz installiert. Weitere Standorte werden folgen. Die neuen Ladestationen befinden sich in Winterthur, in Riddes und am Einkaufszentrum Regensdorf. Der Standort in Winterthur verfügt über eine Ladestation mit zwei Ladepunkten, die jeweils bis zu 150 kW liefern. Der Standort in Riddes verfügt über zwei Ladestationen mit zusammen ...

