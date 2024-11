© Foto: Sascha Thelen/dpa



Sony präsentiert Top-Zahlen. Daher knallt am Freitag die Aktie zweistellig nach oben.Sony erklärte am Freitag, dass sein Betriebsgewinn im abgelaufenem Quartal um 73 Prozent gestiegen ist, wobei starke Verkäufe im Gaming- und Netzwerkgeschäft die Schwäche des Filmgeschäfts ausgleichen konnten. In Zahlen: Der Bruttogewinn stieg verlichen zum Vorjahresquartal von 263 Milliarden Yen (1,6 Milliarden Euro) auf 455,1 Milliarden Yen (2,76 Millarden Euro). Neben einem Anstieg der Software-Verkäufe von Drittanbietern hob Sony-Präsident Hiroki Totoki die verbesserte Rentabilität im Hardware-Geschäft für Spiele hervor. "Wir sehen weiterhin eine sanfte Verschiebung (unter den Verbrauchern) zu PS5 von …