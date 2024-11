Die DHL Group (ehemals Deutsche Post) verzeichnete am Handelstag einen leichten Kursrückgang. Die Aktie notierte zeitweise bei 35,21 Euro, was einem Minus von 0,3 Prozent entspricht. Trotz des aktuellen Rückgangs bleibt die Aktie jedoch deutlich über ihrem 52-Wochen-Tief von 34,11 Euro vom November 2024. Analysten sehen weiterhin Potenzial und geben im Durchschnitt ein Kursziel von 42,36 Euro an.

Stabile Dividendenerwartungen und Quartalszahlen

Für das laufende Jahr rechnen Experten mit einer gleichbleibenden Dividende von 1,85 Euro je Aktie. In Bezug auf die Geschäftsentwicklung konnte die DHL Group im dritten Quartal 2024 einen Umsatzanstieg von 2,48 Prozent auf 20,59 Milliarden Euro verzeichnen. Der Gewinn pro Aktie lag bei 0,64 Euro, was jedoch unter dem Vorjahreswert von 0,82 Euro liegt. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn von 2,85 Euro je Aktie.

