Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenUS35952H6018 Fuelcell Energy Inc. 08.11.2024 US35952H7008 Fuelcell Energy Inc. 11.11.2024 Tausch 30:1US45840Y2037 Interactive Strength Inc. 08.11.2024 US45840Y3027 Interactive Strength Inc. 11.11.2024 Tausch 100:1CA80517N3058 Future Fuels Inc. 08.11.2024 CA36118K1084 Future Fuels Inc. 11.11.2024 Tausch 1:1IT0004210289 Landi Renzo S.p.A. 08.11.2024 IT0005619843 Landi Renzo S.p.A. 11.11.2024 Tausch 10:1