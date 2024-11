Original-Research: A.S. Création Tapeten AG - von Montega AG

08.11.2024 / 17:46 CET/CEST

Einstufung von Montega AG zu A.S. Création Tapeten AG



Unternehmen: A.S. Création Tapeten AG ISIN: DE000A1TNNN5



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 08.11.2024

Kursziel: 14,00 EUR (zuvor: 15,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Tim Kruse, CFA



A.S. Création passt Strukturen nochmals an und senkt die Prognose für das laufende Geschäftsjahr



Die A.S. Création Tapeten AG legte am 07.11. die Zahlen für das dritte Quartal 2024 vor, die erneut enttäuschend ausfielen. Angesichts der anhaltend schwachen Nachfrage wurde die Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf 107,5 Mio. EUR bis 112,5 Mio. EUR gesenkt. Das bereinigte EBIT wird nun in einer Bandbreite von -2,5 bis -3,5 Mio. EUR erwartet.

Im dritten Quartal 2024 erzielte A.S. Création einen Umsatz von 25,8 Mio. EUR, was einem Rückgang von 8,6% gegenüber dem Vorjahreswert entspricht. Die Umsatzeinbußen betrafen alle Märkte, wobei besonders der schwache Absatz in Frankreich und der Rückgang der Verkäufe nach Osteuropa den Konzern belasteten. Nach einer positiven Entwicklung im zweiten Quartal (+8,3% yoy) war auch der Umsatz im Kernmarkt Deutschland mit -12,0% yoy wieder rückläufig. Einziger Lichtblick ist der E-CommerceBereich, der nach Angaben des Managements auf einer niedrigen Basis zweistellige Wachstumsraten erzielte. Dies unterstreicht die zunehmende Bedeutung der Online-Vertriebskanäle für das zukünftige Wachstum von A.S. Création.

Die Rohertragsmarge konnte das in den Vorquartalen deutlich verbesserte Niveau von über 50% im dritten Quartal nicht halten und sank auf 46,3%. Dieser Rückgang ist teilweise auf außerordentliche Abschreibungen auf den Lagerbestand zurückzuführen, die aufgrund der reduzierten Umsätze und der damit gestiegenen Lagerreichweite vorgenommen wurden. Wir gehen aber davon aus, dass die im Rahmen der CREATE 2030 definierten Ziele, den Anteil höherwertiger Produkte zu erhöhen sowie den ECommerce-Anteil auszubauen, weiter positiv auf die Rohertragsmarge wirken sollten. Die schwache operative Entwicklung in Q3 und der reduzierte Ausblick führten auch zu einer Goodwill-Abschreibung von 2,6 Mio. EUR (5 Mio. EUR verbleibend). Zusätzlich wurden Personalrückstellungen in Höhe von 1,1 Mio. EUR für die bereits laufenden Strukturanpassungen gebildet. Insgesamt führten diese Effekte zu einem deutlich negativen EBIT von -5,0 Mio. EUR im abgelaufenen Quartal.



Ausblick gesenkt - erneute Strukturmaßnahmen eingeleitet: Der Vorstand hat aufgrund der anhaltend schwachen Nachfrage den Ausblick für das Geschäftsjahr gesenkt und stellt sich vorerst auf keine deutliche Belebung ein. Neben den laufenden Maßnahmen sollen auch die Strukturen in anderen Gruppengesellschaften überprüft werden, was im vierten Quartal zu weiteren Sonderbelastungen führen dürfte. Für 2025 erwartet das Unternehmen jedoch ein positives bereinigtes operatives Ergebnis. Wir hatten unsere Prognosen bereits in der letzten Kommentierung spürbar reduziert, sodass die aktuelle Anpassung insbesondere die außerordentlichen Effekte in 2024 sowie den nochmals gesenkten Umsatzausblick widerspiegelt.



Fazit: Die Lage bei A.S. Création bleibt herausfordernd, ist jedoch nicht bedrohlich. Mit einer Cash-Position von 15,7 Mio. EUR und einer Eigenkapitalquote von über 60 % ist das Unternehmen weiterhin solide aufgestellt, um diese Herausforderungen zu bewältigen. Die aktuelle Bewertung spiegelt das mittelfristige Potenzial der Aktie unserer Meinung nach weiterhin nicht wider, auch wenn der Newsflow kurzfristig angespannt bleiben dürfte. Wir bestätigen unser Rating und reduzieren das Kursziel leicht auf 14,00 EUR (zuvor: 15,00 EUR).



2026241 08.11.2024 CET/CEST



