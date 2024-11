Newark - Prudential Financial, Inc. (PFI), der weltweit tätige Finanzdienstleister mit Hauptsitz in den USA, gibt die Ernennung von Jacques Chappuis zum President und CEO von PGIM, seinem 1,4 Billionen US-Dollar umfassenden globalen Vermögensverwaltungsgeschäft, mit Wirkung zum 1. Mai 2025 bekannt. Chappuis wird an Andrew Sullivan berichten, Head of International Businesses and Global Investment Management bei PFI. Chappuis tritt die Nachfolge von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...