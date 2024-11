Winterthur - Flux Mobility AG ernennt per 1. Januar 2025 Jonathan "Johnny" Herzog als neuen Managing Director. Johnny Herzog bringt über 12 Jahre Erfahrung im Motorsport in verschiedenen Positionen im Vertrieb und Marketing mit und hat unter anderem für die renommierten Unternehmen Porsche und Sauber gearbeitet. Seine Karriere begann er als Rennmechaniker im Motorsport, bevor er für Porsche in China und Sauber in Hinwil ZH tätig war. Zuletzt war ...

