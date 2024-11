Die Intel-Aktie verzeichnete jüngst einen Kursrückgang an der NASDAQ, wobei der Wert um 0,7 Prozent auf 26,05 USD sank. Trotz eines 52-Wochen-Hochs von 51,27 USD im Dezember 2023 steht die Aktie nun vor Herausforderungen. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr eine reduzierte Dividende von 0,367 USD, verglichen mit 0,740 USD im Vorjahr. Die Quartalszahlen zum 30. September 2024 zeigten einen Verlust von 3,88 USD je Aktie, was einen deutlichen Rückgang gegenüber dem Vorjahresquartal darstellt.

Unsicherheit um Chip-Fabrik in Sachsen-Anhalt

Die geplante Ansiedlung von Intel in Magdeburg steht zunehmend in Frage. Wirtschaftsexperten äußern Zweifel an der Realisierung des Projekts, insbesondere angesichts der aktuellen politischen Entwicklungen in den USA. Die ursprünglich zugesagte Unterstützung von rund zehn Milliarden Euro durch die Bundesregierung könnte nun anderweitig verwendet werden. Trotz offizieller Bekräftigungen seitens des Unternehmens und regionaler Politiker bleibt die Zukunft des Vorhabens ungewiss, was weitere Auswirkungen auf die Marktposition von Intel haben könnte.

