DJ PTA-News: Weng Fine Art AG: Einladung zur Hauptversammlung 2024 veröffentlicht - Satzungsänderungen und Dividendenvorschlag von 5 Cent je Aktie

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Monheim am Rhein (pta/08.11.2024/18:51) - Monheim, 8. November 2024 - Die Weng Fine Art AG (WFA) lädt ihre Aktionäre am 17. und 18. Dezember zu zwei Hauptversammlungen ein:

Am 17. November werden die Aktionäre in einer außerordentlichen Hauptversammlung in Monheim geladen. Im Rahmen der notariell beurkundeten Versammlung steht die Abstimmung über zwei vorgeschlagene Satzungsänderungen auf der Tagesordnung. Die erste Änderung soll es ermöglichen, die Zahl der Aufsichtsratssitze von vier auf drei zu reduzieren. Des Weiteren soll die Satzung dahingehend erweitert werden, dass die Möglichkeit zur Abhaltung virtueller Hauptversammlungen grundsätzlich eingeräumt wird. Diese Anpassung dient rein präventiven Zwecken. "Solange ich Vorstand der WFA bin, wird es keine virtuelle Hauptversammlung geben, außer es ist, wie im Pandemiejahr 2020, unvermeidbar. Ich schätze den persönlichen Austausch mit unseren Aktionärinnen und Aktionären sehr. Die direkte Kommunikation bietet mir die Gelegenheit, in einem größeren Kreis unsere Zukunftsstrategien zu teilen und auf kritische Fragen detailliert und umfassend einzugehen."

Am 18. Dezember 2024 sollen die Aktionäre in Düsseldorf u.a. über den diesjährigen Dividendenvorschlag von 0,05 EUR je Aktie entscheiden sowie den neuen Aufsichtsrat wählen. Zusätzlich soll der Gesellschaft die Möglichkeit eingeräumt werden, über die nächsten fünf Jahre weitere eigene Aktien zurückzukaufen (Treasury Stock) und diese auch wieder zu verwerten.

Die Unterlagen zu beiden Hauptversammlungen können auf der Internetseite der Gesellschaft eingesehen werden.

Über die Weng Fine Art

Die Weng Fine Art AG (WFA) ist ein führendes Kunsthandelsunternehmen in Europa. Das Unternehmen mit Sitz in Monheim am Rhein wurde 1994 von Rüdiger K. Weng gegründet und ist seit 2012 die einzige an der Börse gelistete Kunsthandelsgesellschaft in Europa. Mit derzeit vier Geschäftsbereichen und einem Team aus Kunst-, Finanz- und Digital Experten betreut das Unternehmen Kunden auf der ganzen Welt. Im Fokus des Unternehmens stehen dabei der Handel von Werken international renommierter Künstler des 20. und 21. Jahrhunderts wie Pablo Picasso, Henri Matisse, Edvard Munch, Emil Nolde, Ernst Ludwig Kirchner, Wassily Kandinsky, Andy Warhol, Gerhard Richter, Joseph Beuys, Ai Weiwei, Damien Hirst und Robert Longo.

Die Weng Fine Art konzentriert sich auf das Business-to-Business-Geschäft und beliefert die großen internationalen Auktionshäuser sowie namhafte Händler und Galerien. Mit ihrer Schweizer Tochtergesellschaft ArtXX AG betreibt die WFA unter der Marke "Weng Contemporary" ein E-Commerce-Geschäft für limitierte serielle Kunstwerke der wichtigsten zeitgenössischen Künstler. Die Weng Fine Art ist zudem der größte Aktionär der Artnet AG, dem weltweit führenden Daten- und Informationsanbieter für den Kunstmarkt.

Zusammen mit Partnern aus der Finanz- und Technologieindustrie beteiligt sich die WFA auch an der Entwicklung des digitalen Kunstmarkts auf Basis der Blockchain-Technologie, um den Zugang für Sammler und Investoren zum Kunstmarkt zu erleichtern und Transparenz für Kunst als Anlageklasse zu schaffen. Weitere Informationen unter: www.wengfineart.com ( http://www.wengcontemporary.com )

(Ende)

Aussender: Weng Fine Art AG Adresse: Rheinpromenade 13, 40789 Monheim am Rhein Land: Deutschland Ansprechpartner: Rüdiger K. Weng Tel.: +49 2173 690870-0 E-Mail: weng@wengfineart.com Website: www.wengfineart.com

ISIN(s): DE0005181606 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, m:access in München; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 08, 2024 12:51 ET (17:51 GMT)