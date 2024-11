Die Fagerhult AB Aktie verzeichnete am 08. November 2024 einen geringfügigen Rückgang von 0,37% und schloss bei 5,365 EUR. Trotz dieses leichten Rücksetzers zeigt die Aktie des schwedischen Beleuchtungsspezialisten insgesamt eine erfreuliche Entwicklung. In den letzten 30 Tagen konnte das Papier um 1,61% zulegen, während es auf Jahressicht sogar ein Plus von 10,16% verbucht. Bemerkenswert ist auch, dass die Aktie derzeit 45,85% über ihrem 52-Wochen-Tief notiert.

Solide Fundamentaldaten unterstreichen Potenzial

Die Fundamentaldaten von Fagerhult AB unterstreichen das Potenzial der Aktie. Mit einem aktuellen Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,11 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) von 0,79 erscheint die Aktie im Branchenvergleich attraktiv bewertet. Zudem plant das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 1,80 EUR je Aktie, was einer Dividendenrendite von 2,52% entspricht.

Anzeige

Fagerhult AB-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Fagerhult AB-Analyse vom 9. November liefert die Antwort:

Die neusten Fagerhult AB-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Fagerhult AB-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 9. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Fagerhult AB: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...