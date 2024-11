Die McPhy Energy Aktie verzeichnete am 08. November einen leichten Rückgang von 0,61% auf 1,635 EUR. Trotz des wachsenden Interesses an Wasserstofftechnologien zeigt der Aktienkurs des französischen Unternehmens in den letzten Monaten eine schwache Performance. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Kurs um beachtliche 60,18% gefallen, was Anleger beunruhigen könnte.

Finanzkennzahlen geben Anlass zur Sorge

Die aktuellen Finanzkennzahlen von McPhy Energy zeichnen ein gemischtes Bild. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 2,55, was auf eine mögliche Überbewertung hindeutet. Besonders besorgniserregend ist das negative Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von -1,01, welches auf anhaltende Verluste hinweist. Trotz dieser Herausforderungen bleibt das Unternehmen ein wichtiger Akteur im zukunftsträchtigen Wasserstoffsektor.

