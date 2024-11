Die Globalstar Aktie verzeichnete in den letzten Wochen eine bemerkenswerte Entwicklung. Trotz eines leichten Rückgangs von 2,48% am 8. November, konnte der Kurs auf Monatssicht um beeindruckende 86,60% zulegen. Aktuell notiert die Aktie bei 1,81 EUR, was einem Jahresplus von 42,52% entspricht. Die positive Entwicklung spiegelt sich auch in der jüngsten Analystenbewertung wider: B. Riley bekräftigte seine Kaufempfehlung und hob das Kursziel von 3,75 USD auf 4 USD an.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Mit einer Marktkapitalisierung von 3,4 Mrd. EUR und 1,9 Mrd. ausstehenden Aktien zeigt sich Globalstar solide aufgestellt. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt aktuell bei 15,30, was auf eine eher hohe Bewertung hindeutet. Trotz eines negativen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) für 2024 bleibt die Stimmung am Markt positiv, was sich in der starken Kursentwicklung der letzten Wochen widerspiegelt.

