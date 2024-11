Washington - Der scheidende US-Präsident Joe Biden trifft seinen Amtsnachfolger Donald Trump am Mittwoch im Weißen Haus. Auf Einladung des noch amtierenden Präsidenten würden sich Biden und Trump um 11 Uhr im Oval Office treffen, teilte Pressesprecherin Karine Jean-Pierre am Samstagmittag (Ortszeit) mit.Der Republikaner übernimmt die Amtsgeschäfte von seinem Vorgänger am 20. Januar 2025. Trump hatte die Wahl am Dienstag deutlicher als von vielen Beobachtern erwartet gewonnen. Er holte nicht nur mehr Wahlleute als die demokratische Kontrahentin Kamala Harris, sondern erhielt auch auf das gesamte Land gesehen mehr Stimmen als seine Rivalin.